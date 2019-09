Vand, ild og olie gav en travl dag for brandvæsnet

HADERSLEV/VOJENS/GRAM: Otte udrykninger måtte den samme lokale indsatsleder køre til tirsdag. Halvdelen af dem var dog falske alarmer, hvor automatiske brandmeldere gik i gang på plejehjem, et kollegium og en virksomhed.

En af udrykningerne var slet ikke til en brand, men til en masse vand. En rørledning knækkede i Nørregade i Vojens efter klokken 22.15. Så der fossede over 100 kubikmeter ud i timen.

- Kloakken tog det meste, fortæller indsatsleder Mikkel Linnet.

Og det tog også kun Provas omkring et kvarter at få lukket for vandet.

To af opgaverne var oprensning af olie på vejene. Kommunens egen vej- og parkafdeling klarede selv den ved Maugstrup.

Moltrup Frivillige Brandværn tog sig af den på motorvejen.

Og så var der én reel brand; men i en skorsten på Christiansdalvej.

Udrykningerne kom i en lind strøm fra klokken 2.13 til klokken 22.29.