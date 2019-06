Valggeneralen blev mødt med flag på valgdagen

Haderslev: Haderslev Kommunes administrative valggeneral blev mødt med flag og fødselsdagssang, da hun klokken 5 onsdag morgen tjekkede ind på Haderslev Rådhus.

Anne-Mette Faurholm Michelsen blev onsdag nemlig 59 år, og det blev selvfølgelig markeret fra morgenstunden på hendes arbejdsplads. Meget tid til at fejre blev det dog ikke. Fødselsdagen var nemlig skubbet i baggrunden af folketingsvalget.

- Ja, da vækkeuret ringede, troede jeg i første omgang, at min mand havde glemt min fødselsdag, det havde han ikke. På køkkenbordet lå der en lille gave til mig, fortæller hun og understreger, at en valgdag altid er en festdag.

For valggeneralen og hendes stab er der dog nok at gøre. Mellem 5 og 7 blev rundstykker og stemmesedler kørt ud til alle 34 valgsteder, og derefter gik der et par timer, hvor de enkelte valgsteder ringede, hvis de manglede noget.

Sidst på eftermiddagen var der stilhed før stormen. Mens de seks it-medarbejdere bøvlede for at få gasgrillen i gang, hyggede Anne-Mette Faurholm Michelsen sig med kollegerne fra tastegruppen i rådhusgården.

- Alt er indtil nu forløbet godt, og det er fint. Mellem klokken 20.30 og 20.45 regner vi med, at de første stemmer bliver ringet ind, lyder det fra holdet, som i løbet af onsdagen også fik bordene til torsdagens fintælling gjort klar.

Hvis alt går, som Anne-Mette Faurholm Michelsen og hendes stab planlægger, er de færdige onsdag klokken 23. Så har dagens fødselar været i gang i 18 timer.

Anne-Mette Faurholm Michelsen var ikke den eneste fra Borgerservice, der var på job på sin fødselsdag. Anita Tjørnelund fejrede sin fødselsdag på valgstedet i Vilstrup.