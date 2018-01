Valg af ny formand skaber håb om hurtigere ambulancer

Formanden for byrådets udvalg for sundhed og forebyggelse glæder sig over Mads Skau som ny formand for regionens præhospitaludvalg. Formanden for Haderslev Butikker vil snakke med ham om akutbil.

- Vi skal ikke gå ud med ultimative krav, men vi skal have en åben dialog, der sikrer, at Haderslev Kommune borgere får den samme service som andre, tilføjer udvalgsformanden.

- Ud over at vi får endnu et medlem af regionsrådet, styrker det helt klart mentalt Haderslevs placering i rådet, og formandsposten i præhospitaludvalget er bestemt ikke dårligt. Jeg håber, at vi i udvalget for sundhed og forebyggelse kan får en god dialog angående akutberedskabet og tiderne. Dem er der jo stadig problemer med, siger formanden for Haderslev Byråds udvalg for sundhed og forebyggelse, Børge Koch (R).

Forventningen til en fremtid med bedre ambulanceudrykning i Haderslev Kommune er steget voldsomt, efter valget af Mads Skau (V) som ny formand for regionsrådets præhospitaludvalg. Den nyvalgte politiker, der har en fortid som byrådsmedlem i Haderslev, hvor han beklædte posten som magtfuld formand for byrådets borgerlige gruppe, blev mandag valgt på det konstituerende møde.

- Jeg har stadig kvitteringen fra Stephanie Lose (V), men jeg har altid været ked af, at protesterne ikke hjalp. Jeg finder det stadig meget mærkeligt, at vi mistede den akutbil. Mads Skaus nye formandspost er strategisk vigtig, og jeg vil meget naturligt nok tage en snak med ham om akutbilen, siger Orla Bryld Mortensen.

Den såkaldte responstid til udrykning overskrider flere steder i kommunen regionens fastsatte servicegrænser, viste en opgørelse fra december. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Haderslev i 2016 under store protester mistede en akutbil. Flere end 10.000 underskrifter blev ved den lejlighed samlet ind og afleveret af blandt andre formanden for Haderslev Butikker, Orla Bryld Mortensen.

Andre krav

Mads Skau gik til valg på et velfungerende akutberedskab. Han glæder sig til at tage fat, og mener selv, at det ikke er en ulempe for Haderslev-området, at han nu er formand for præhospitalområdet.

- Men der er både områder med en bedre og med en dårligere responstid end Haderslev. Vi skal huske på, at vi jo nu opfylder de mål, der er lagt. Der er ikke nogen, der får dårlig service, siger Mads Skau, der henviser til, at der skal laves en stor analyse af responstiderne i regionen. Den kan måske føre til ændringer i beredskabet.

- Jeg kunne godt tænke mig at stille andre krav. De tider, vi kører efter nu, stammer helt fra amternes tid. Jeg tror, at vi kan gøre det bedre i dag. Men vi er nødt til at indse, at der er områder, hvor vi aldrig kommer ned på en responstid på fem minutter. Der vil altid være en forskel på, om ulykken indtræder tæt på beredskabet eller langt fra. Det vil altid afhænge af, hvor stationerne ligger.