Vakse borgere hjalp politiet med at fange flugtbilist

Holsted: Politiet skulle bruge borgernes hjælp fredag eftermiddag til at fange en 33-årig mand fra Haderslev.

Han var nemlig flygtet fra en patrulje, som forsøgte at stoppe ham ved OK-tanken på Energivej i Holsted klokken 13.08. Det havde manden ikke i sinde at gøre, hvorfor han flygtede fra stedet.

Det gjorde han i så høj fart, at patruljen mistede kontakten til ham. Vakse borgere i Hovborg så senere, at bilen her kørte ind ved den lokale brugs, hvorefter andre borgere parkerede egne biler foran Hadersleverens bil, så denne ikke kunne køre fra stedet.

Politiet fik derfor alligevel fat på manden, som blev testet positiv for euforiserende stoffer, ligesom det viste sig, at han var frakendt køreretten. Udover disse to sigtelser, vil han også senere modtage en hastighedssigtelse, når denne er opmålt.

- Vi kender ikke den præcise hastighed endnu, men når han har kørt fra en politibil, så er det gået temmelig stærkt, siger Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Inden politiet kan sigte manden for at køre for stærkt, skal bilen på værksted og måles på et rullefelt.