Fredag før vinterferien kom nyheden frem: Tina og Roald Bøgh Nissen havde lukket Restaurant Søstjernen med øjeblikkelig virkning. På Facebook forsikrede de, at de snart mille være godt i gang et andet sted. Og det kommer de også snart.

DJERNÆS: Der er dækket op til kaffe til 40 personer i den ene sal, med perfekt foldede servietter, mens der i den anden stue er dækket op til middag med det hele til tre personer. Sådan har bordene på Restaurant Søstjernen stået siden den 7. februar, da det stod klart, at nu var livet som værtspar slut for Roald og Tina Bøgh Nissen, der i over 35 år har drevet Restaurant Søstjernen, hvor mange har været til en fest eller to. Men nu er der helt ro.

- Vi skulle have haft et kaffeselskab forbi, men så trådte Sølyst Kro i Aabenraa til. Og selv om vi måske er konkurrenter til hverdag, så er vi også kolleger, og det har vi virkelig fået at mærke i denne situation. Folk har bare været så hjertelige. Både kolleger og kunder. Alle de andre restauranter har været søde og hjulpet vores gæster til nye aftaler, så ingen kunder blev ladt i stikken, og vi har haft kontakt til dem alle, understreger Roald.

Roald og Tina har haft et par hårde år på restauranten, som efterhånden også krævede en større modernisering, som ville koste rigtig mange penge. I mellem tiden var der nogen, der havde begæret restauranten konkurs, og med råd og vejledning fra gode venner og samarbejdspartnere erkendte parret, at de intet andet valg havde end at lade restauranten gå konkurs, men de gjorde det ikke uden først at sikre kunderne.

For Roald og Tina har det vigtigste været at sikre deres gæster, og det har mange af deres konkollegere, hjulpet til med. Foto: Ludvig Dittmann

Fremtiden bliver spændende

Han og Tina går i denne tid og pusler med det, der skal være fremtiden. Han vil godt afsløre, at det fortsat skal være noget med mad. Han vil også godt afsløre, at det ikke kommer til at være noget med en restaurant, og han vil faktisk godt gå to skridt videre:

- Du skal holde øje med Food Story, siger Roald med et let smil i stemmen og lader forstå, at der snart kommer en officiel og fyldestgørende pressemeddelelse.

Det står dog klart, at det bliver en moderne form for catering. Parret er i disse dage ved at indrette en bygning med køkken fra bunden på Niels Bohrs Vej 5 i Haderslev, men de holder stadig kortene ret tæt til kroppen.

- Det bliver ret spændende, men noget nyt, og ja, vi kommer da til at savne at være tæt på gæsterne, men det her skal nok blive interessant, siger Roald, mens han sætter pris på, at han og Tina kan få mulighed for at bygge noget nyt op, samtidig med, mens de kommer sig over opbruddet.