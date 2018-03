Værktøjstyve stak af

RØDDING: En personbil i høj fart fangede politiets opmærksomhed i nat. Så klokken 03.48 blev patruljevognens blå blink tændt. Føreren af den mistænkelige bil forsøgte at køre fra politiet, men gav kort tid efter op og standsede på Bakkegårdsparken.

Chaufføren og en af passagererne stak dog af til fods. Men også den jagt blev kort. De to blev anholdt sammen med den tredje mand, som var blevet i bilen.

Her fandt politiet noget elværktøj, som muligvis er stjålet et ukendt sted. Der blev også fundet "indbrudsværktøj".

Udover den fælles sigtelse for tyveri blev den 24-årige fører af bilen sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han er uden fast bopæl.

De to passagerer på 18 og 22 år er fra henholdsvis Gram og Toftlund. Den 18-årige blev også sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Han havde en joint og knap et gram amfetamin på sig.

De tre er fortsat anholdt. De skal muligvis fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

- Vi kender dem i forvejen, forklarer politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Men politiet mangler stadig et gerningssted for indbruddet/tyveriet.