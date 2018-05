Væltede vildthegn skal rejses igen

HADERSLEV: Vildthegnene langs motorvejen ligger ned flere steder. Det øger risikoen for flere påkørsler af hjorte som for halvanden uge siden, hvor to biler ramte det samme rådyr nord for Hammelev.

Kortlægning

Vejdirektoratet er faktisk i gang med at kortlægge alle vildthegn langs vejene i Danmark.

- Vi er i gang med en analyse af de mindre veje, hvor der står noget hegn, der er endnu ældre. Næste år fortsætter vi analysen af motorvejene. Vi er nødt til at kortlægge, hvor der står vildthegn, og hvilken tilstand det er i. Det har vi vores vejtilsyn i gang med. Problemet er også, at når vi har sat hegn op for 10-20 år siden, så ændrer omgivelserne sig. Det, vi også skal se på, er, om det står det rigtige sted, så selvom vi renoverer det, er det så stadigvæk den rigtige placering? Eller skulle det helt rykkes en kilometer mod nord eller et eller andet? Der kan jo være rejst skov andre steder.

- Hvorfor er det ikke løbende blevet renoveret?

- Det er det også rigtig mange steder; hen over Fyn for eksempel. Problemet viser sig nu at være ret stort, så er vi nødt til at lave en gennemgående analyse af, hvad gør vi så. Så er det også billigere at tage det i nogle større grupper end at sjat renovere.

Nå registreringen af vildthegn er færdige så ...

- ... laver jeg en biologisk analyse af, hvor hegnet så eventuelt pilles ned, genopsættes eller sættes op på ny. Det laver jeg i 2019. Og i slutningen af 2019 ved vi mere, siger Marianne Lund Ujvári.