Vælgermøde - store profiler gæster Vilstrup

Ildsjæle fra lokalsamfundet

Vælgermødet er arrangeret af Den Nye Friskoles bestyrelse med opbakning fra de lokale beboerforeninger og lokalråd. Initiativtagerne er alle ildsjæle fra lokalsamfundet, som ønsker mere fællesskab og, ikke mindst et fælles samlingspunkt i lokalområdet. En nærliggende tanke er at spørge, hvorfor skolens bestyrelse arrangerer vælgermøder, og svaret skal findes ved bestyrelsesmedlem, Pernille Pedersen:

- Vi har arrangeret et vælgermøde, fordi det er meget aktuelt lige nu, men også for at skabe initiativer som samler os i lokalsamfundet, uanset alder, politisk overbevisning og uanset om man har tilknytning til skolen i Vilstrup eller ej. Skolens målsætning har, helt fra begyndelsen, været at skabe en skole for alle, og vi vil gerne samle alle i vores lokale samfund - uanset om man er skolebarn, forældre, pensionist eller blot interesseret i politik og samfund.

- Vælgermødet er naturligvis gratis at deltage i og tilmelding er ikke nødvendigt. Støtteforeningen til Den Nye Friskole sælger øl og vand, kaffe og kage til vælgermødet, så alle kan få slukket tørsten. Vi håber på stort fremmøde og glæder os til en god og konstruktiv debat, lyder det fra Pernille Pedersen.

Vælgermødet afholdes på Vilstrup forsamlingshus og arrangeres i samarbejde med Marstrup Beboerforening, Vilstrup Sogns Lokalråd, Hoptrup Beboerforening og Støtteforeningen til Den Nye Friskole.