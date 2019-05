Vælgermøde i Vilstrup: Det gule Danmark har mange flere farver

Elisabeth Knudsen, Lone Hørlyck og Joan Kjems var taget til valgmøde i Vilstrup Forsamlingshus. Deres børn går på friskolen, og de ville gerne støtte, og så var de tre kvinder også nysgerrige efter at høre, hvad politikerne mente om børn, skoler og klima. Foto: Jacob Schultz

Cirka 75 mennesker var mødt op til det første tværpolitiske vælgermøde i Vilstrup Forsamling. Mødet, der var arrangeret af lokale kræfter, var genoplivede forsamlingshus-valgmødet.

Vilstrup: Det gode gamle forsamlingshus-vælgermøde blev onsdag aften genoplivet. Og det skete med ny vitalitet, masser af energi og gode politiske debatter med fire endnu helt friske kandidater, der demonstrerede, at "Det gule Danmark" består af mange flere farvetoner end gul. Folketingsmedlemmerne Hans Christian Schmidt (V) og Jesper Petersen (S) havde sammen med kandidaterne, Torbjørn Fristed (DF) og Nanna Bonde (SF), nemlig sagt ja til invitationen fra Den Nye Friskole i Vilstrup, som i tæt alliance med egnens borgerforeninger og skolens støtteforening i god tid inden valgets udskrivelse havde besluttet at skyde valgkampen i gang med et godt gammeldags valgmøde. Cirka 75 interesserede mødte op til debatten, hvorfra Danmarks Radio sendte live i 20 sekunder. Informations udsendte reportere, der i de kommende fire uger har base i Gram, blev noget længere og fik et lille indblik i, hvad der rører befolkningen i Vilstrup - og den landsdel, som avisen betegner som det sted, nogle af de mest utilfredse vælgere i landet bor. De vælgere, der i 2015 gjorde Dansk Folkeparti til topscorer langt de fleste steder - og som endte med at give Sønderjylland betegnelsen "Det gule Danmark".

Hvem Det tværpolitiske vælgermøde i Vilstrup Forsamlingshus var arrangeret af Den Nye Friskoles bestyrelse i et samarbejde med Marstrup Beboerforening, Vilstrup Sogns Lokalråd, Hoptrup Beboerforening og Støtteforeningen til Den Nye Friskole.



De deltagende politikere var i alfabetisk rækkefølge (efternavn): Nanna Bonde (SF), folketingskandidat, 25 år, fra Tønder,



Torbjørn Fristed (DF), folketingskandidat, 38 år, fra Varde,



Jesper Petersen (S) folketingsmedlem siden 2007 til 2013 for SF og fra 2013 for Socialdemokratiet, fra Hammelev,



Hans Christian Schmidt (V). folketingsmedlem i 25 år til september, 65 år, fra Vojens.

Lidt af hvert Blandt de fremmødte var blandt andre Elisabeth Knudsen, Lone Hørlyck og Joan Kjems fra Marstrup, der alle har børn på Den Nye Friskole. De var ikke i tvivl om, hvad de gerne ville høre politikerne drøfte: - Det må gerne handle om børn og skoler, men også klimadebatten. Vi har jo lige i øjeblikket to sager om biogasanlæg, sagde de, mens Helle Wolff var kommet for at høre om børn og prioriteringen af midler til børn og sundhedsvæsnet.

Foto: Jacob Schultz Claus og Helle Wolff samt Lisbet Hommelhoff var også kommet for at være med til vælgermødet. Lisbet Hommelhoff var især i landdistrikterne og den støtte, som de frivillige på landet får. Foto: Jacob Schultz

Farveleg De fik alle, hvad de kom efter - og lidt mere. For i "Det gule Danmark" kan man godt lege med mange farver. En velforberedt Hanne-Lene Haugaard var ordstyrer og fik de fire kandidater til at svinge med grønne, gule og røde kort, da de i begyndelsen skulle besvare 16 hurtige spørgsmål, og derefter gik debatten i gang. Klima, skat, brugerbetaling, udligningsreform, landdistrikter og friskoler samt ikke mindst velfærd blev de helt store debat-emner. Helt uden svinere, med god tid og mulighed for at uddybe de politiske synspunkter fik tilhørerne et indblik i, hvor de fire partier og kandidater er enige eller uenige.

Fire vigtige punkter Nanna Bonde havde valgt at pege på brugerbetalingen i sundhedsvæsnet - blandt andet til psykologhjælp og tandlæger: - Vi oplever et stigende antal unge med stress og depressioner. Det bliver vi nødt til at tage os af, vi skal afskaffe brugerbetalingen. Det skal vi også, når det gælder tandlæger. Det kan ikke være rigtig, at man, når man kigger folk i munden, kan se, hvor mange penge, de har, sagde hun. Hans Christian Schmidt (V) pegede på klimaet som et af de vigtigste punkter, men han gjorde det personligt: - Lige nu træffer vi en lang række valg på vores børn og børnebørns vegne, og vi gør meget. Vi får førsteprisen på dette område igen og igen. Danmark er et grønt land, hvis vi ikke er stolte af det, så bliver det heller ikke en vindersag, sagde han blandt andet. En større vækst i det offentlige - og dermed ikke flere skattelettelser, er vigtigt for Jesper Petersen (S). - Vi får flere ældre, og der kommer også flere børn. De skal have ordentlige forhold. Jeg synes, vi begynder at se mange problemer, blandt andet når det gælder normeringer. Flere kommuner skærer ned, og det synes jeg ikke er i orden, når vi har en fremgang i økonomien. Vi insisterer på, at kvaliteten skal være i orden, sagde han. Forsvaret betyder meget for Torbjørn Fristed (DF), der selv arbejder i forsvaret. Den amerikanske præsident presser på for, at der skal investeres mere og samtidig sidder Putin og er aggressiv: - Vi skal løfte økonomien i forsvaret, sagde han.

Hvis jeg var statsminister De fire kandidater grinede alle, da de blev spurgt om, hvad de ville gøre, hvis de blev statsministre: - Jeg vil arbejde for at få gennemført et paradigmeskifte, så flygtninge og indvandrere virkelig kan blive sendt hjem, sagde DF'eren. Jesper Petersen, der er far til to, pegede på børnene: - Vi skal have skabt nogle bedre rammer til vores børn, og vi skal sætte ind tidligt, så vi kan bryde den negative sociale arv. Færre børn skal vokse op i fattigdom. Det er ikke blot til gavn for børnene selv, men for hele samfundet, sagde han. - Vi skal lave bedre forhold for mennesket. For børn, for ældre for de syge, sagde Hans Christian Schmidt (V). - Hvis jeg bliver statsminister, nej, når jeg bliver statsminister, så vil jeg afskaffe test og karakterræs i uddannelsessystemet. Alle de nationale test presser underviseren til at indrette undervisningen til, at eleverne skal bestå, så det vigtigste bliver 12-tallet og ikke det kritiske, sagde Nanna Bonde (SF).

Den demokratiske samtale Det store spøgelse i dansk politik. Den yderste højrefløj blev ikke nævnt med et ord af de fire kandidater. Dog var der ros til Nanna Bonde, da hun fortalte om sin bekymring i forhold til den demokratiske samtale: - Hvis man ikke kan tale sammen, så bliver det alvorligt. Tonen bekymrer mig alvorligt, især på de sociale medier er den politiske debat forandret. Man taler i små bobler i lukkede rum, specielt racistiske udtalelser ekkoer ud. Derfor er det vildt godt som her i aften, at der er tid til at snakke sammen og afveje synspunkter, sagde hun og fik et klap på skulderen af Hans Christian Schmidt. - Jeg er meget enig med SF. Der er kommet en tone i debatten, der skader den demokratiske samtale. Vi er kommet til det punkt, hvor der er kommet spalter, og hvor jeg eksempelvis ikke udtaler mig om bestemte ting, fordi jeg nødig vil slås i hartkorn med disse mennesker, sagde Torbjørn Fristed.

Foto: Jacob Schultz Nanna Bonde fortalte, at statsministeren overraskede hende midt i en eksamensopgave. Men den unge SF'er er nu rykket fra København til familiens sommerhus i Skarrev, der bliver basen under valgkampen. Onsdag aften hun i Vilstrup, og om formiddagen deltog hun i et valgmøde på Aabenraa Statsskole. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Onsdag aften var Sønder Vilstrup politisk brændpunkt, da repræsentanter fra fire partier dystede under valgmødet i forsamlingshuset. Foto: Jacob Schultz