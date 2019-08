Vægternes lys slukker hvis der ikke kommer nye kræfter

Haderslev Kjøbstads Vægterlaug mangler nye vægtere. Bekymringen for vægterlaugets ende er til at spore, men det betyder ikke, at de drejer nøglen om - de vil fortsætte til de dør.

Panderne er i dag mere rynkede, end de plejer hos Haderslev Kjøbstads Vægterlaug. De kigger for tiden langt efter de fire nye vægtere, som vægterlauget står og mangler. De kan ikke forstå, hvorfor interessen har været så lav. Siden de første gang lavede et opslag i avisen for fire år siden, har der ikke været nogle nye tilmeldinger. - De kan godt, når de står ude på badeværelset. Når de så kommer ud i offentligheden, er det noget helt andet, siger oldermand for Haderslev Kjøbstads Vægterlaug, Henning Jeppesen. I vægterstuen er Henning Jeppesen flankeret af Kurt, Kjeld, Margo og Orla, der udgør vægterlauget. Orla, som var med til at starte vægterlauget i 2004, kan ikke gå med vægterstangen mere. Den er blevet for tung. Vægtergangen, der næsten udelukkende foregår på brosten, gør det ikke bedre. Fælles for dem alle er, at de er pensionerede, så derfor er aldersgennemsnittet skudt godt i vejret. Henning Jeppesen er den yngste med sine 68 år, og han er bange for, at hvis der ikke kommer nogle nye vægtere, så vil vægterlauget dø med dem. - Hvis det først lukker, så åbner det ikke igen, siger Henning Jeppesen.

Som vægter skal du kunne lide at fortælle historier. Folk er tit meget benovet over, at vi kan huske så meget. Det er vi også. Siger oldermand i Haderslev Kjøbstads Vægterlaug, Henning Jeppesen.

Fakta Ca. i 1300 tallet startede man bruge vægterbetegnelsen om personer, der skulle sikre ro og orden i købstæderne om natten. Det var først i ca. 1550 at København og byer som Helsingør, Kolding, Ribe, Haderslev mfl. brugte egentlige vægtere.



I 1683 blev vægtergerningen gjort pligtig ved kongelig forordning i alle landets købstæder.



Vægterne bar kavaj, en slags jakke, med blanke knapper og tunge læderstøvler, de var udstyret med en lygte og bevæbnet med morgenstjerne.



Det var også vægternes ansvar, at tænde og slukke købstædernes gadelamper, udråbe klokkeslæt og synge vægtervers.



Vægterne er siden da blevet overflødige, men flere byer har genetableret vægterlaug i sommerperioden.



Haderslev Kjøbstads Vægterlaug blev oprettet den 4. maj 2004, hvis dragter er tro kopier af 1700-tallets vægtere fra Haderslev. De bruger dog de originale vægterstænger eller morgenstjerne, som de kaldes.

Oldermand Henning Jeppesen sidder for bordenden når vægterlauget holder møde hver onsdag kl. 10. Det starter altid ud med en dram og en sang. Foto: Martin Rye

Fortidsfortællelyst Ved bordet i vægterstuen har de alle fem samlet sig. En gullig vægterdram er blevet helt op i små shotglas af plastik. Stemmen skal smøres, inden de synger deres vægtervers. Det gør de altid. Først når det er klaret, går mødet i gang. Dagsordenen ligger klar på bordet, men den er kun til vejledende brug. For samtalen springer som en hoppebold rundt i lokalet, men de finder alle sammen alligevel ind på samme frekvens. Nemlig historien. Den kan de alle være fælles om. Samtalerne over bordet handler næsten udelukkende om ting, der var sket i 1600-tallet. Det er fortællinger, som hidrører fra en fjern fortid, men de kan fortælle dem, som var det sket i går. - Som vægter skal du kunne lide at fortælle historier. Folk er tit meget benovet over, at vi kan huske så meget. Det er vi også, siger Henning Jeppesen.

Margo har været med lige siden starten i 2004. Foto: Martin Rye

Sammenhold med udløbsdato Vægterne i Haderslev tager hvert år til vægtertræf, hvor alle vægtere i Europa er samlet. Sidste år var de i... ja, det kan de faktisk ikke huske. Men det stærke sammenhold i vægterlauget har de dog ikke glemt. Ifølge Henning Jeppesen har de det godt sammen, og Kurt, Kjeld, Margo og Orla nikker anerkendende. - En for alle og alle for en, udbryder Henning Jeppesen, der på ny hælder vægterdram, som Orlas kone har lavet, i de tomme shotglas. Det er et sammenhold, der har en udløbsdato. Det ved de også godt. Men vægterlaugets sammenhold og fællesskab vil de gerne have spredt ud til flere. Selvom tankerne tit falder på fortiden, prøver de også at tænke nyt. Med foredrag, kældervandringer og ture rundt i Europa prøver de at give nyt liv til Haderslev Kjøbstads Vægterlaug. For som der står på punkt 7 i dagsordenen, er det historie, der ikke må glemmes, og den skal fortælles, hvor den hører til.

Hver vægter har sit eget skab. Men et står tomt. Foto: Martin Rye