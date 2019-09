Våbenskab blev boret op og 100 bilnøgler stjålet

OVER JERSTAL: Der var frit valg på alle hylder, da en indbrudstyv natten til mandag brækkede et vindue hos autoforhandleren på Skaus Vej op. Indenfor borede gerningsmanden et våbenskab op og snuppede cirka 100 bilnøgler.

Men tyvens præference var en uregistreret hvid VW Golf årgang 2018 fra den udendørs udstilling. Resten af nøglerne smed tyven fra sig og snuppede to nummerplader fra en anden bil: AK 43 776.

Politiet efterlyser nu den hvide Golf, som muligvis har de stjålne nummerplader påmonteret.

Indbruddet skete mellem søndag klokken 17 og mandag klokken 7.