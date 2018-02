VUC-kritiker: - Hvad sagde jeg?

Onsdag var byrådsmedlem Svend Brandt (EL) optaget af arbejde det meste af dagen, så det var først sent på dagen, at han fik lejlighed til at orientere sig om kritikken af VUC Syd i den tilsynsrapport, som blev offentliggjort klokken 15 på hjemmesiden på Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Rapportens konklusioner understøtter et langt stykke hen ad vejen de mange pressehistorier fra blandt andre Radio 24-7, som anonyme kilder og tidligere ansatte havde tippet radiostationen om.

Svend Brandt var fra første færd en af de offentlige stemmer, der bakkede op om kritikken.

- Jeg har forsøgt at sige det i ti år, at der var noget galt. Jeg hørte eksempelvis fra en censor, jeg kender, som var til en censoropgave dernede, og som havde godt 20 kursister til eksamen på papiret. Men kun to dukkede op. Han fortalte mig, at det virkede besynderligt. Og den slags historier var der flere af, siger Svend Brandt.

Han mener ikke, at det er leasing af BMW'er eller indkøb af kunst for 200.000 kroner, som er det mest sørgelige ved sagen.

- Nej, det er bare dårlig ledelse. Det værste er, at den tillid, der skal være mellem stat og de selvejende uddannelsesinstitutioner, lider et alvorligt knæk med sådan en sag.

Rapporten konkluderer blandt andet, at opgørelsen af antallet af studieaktive elever har været i strid med loven eller "har ikke været tilstrækkelig præcis".

Formand for bestyrelsen H. P. Geil var onsdag med til at fyre revisionen af VUC Syd, fordi styrelsen forlangte det, og fordi revisionen ifølge styrelsen har været mangelfuld. Ifølge H. P. Geil er det den største overraskelse ved sagen, og han forklarer videre, at han og bestyrelsen ikke kunne vide, at noget var galt, når revisionen ikke passede sit arbejde.

- Vi havde ikke grund til at tro andet, når revisionen ikke påtalte noget, sagde H. P. Geil på et møde med pressen onsdag.

Men det giver Svend Brandt ikke meget for:

- Jeg har hele tiden forsøgt at forklare H. P. Geil, at han er formand for en professionel og lønnet bestyrelse. Der følger altså et særligt ansvar med. Men det tror jeg aldrig, at H. P. har forstået. Det er ikke en skolebestyrelse, men en erhvervsdrivende bestyrelse. Det er ikke nok bare at tro på revisionen. Man skal som bestyrelse også bruge sin sunde fornuft og reagere, hvis det ser ud til at revisionen sover, siger Svend Brandt.

Han medgiver, at en bestyrelse aldrig kommer ned i de samme detaljer i et regnskab som en revisor, men bestyrelsen har pligt til at vurdere helheden ud fra sin sunde fornuft.

Svend Brandt er selv medlem af en professionel bestyrelse i Rehabiliteringscenter for Torturofre.