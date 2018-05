VUC Vesterskovsløb: Fyrre, festlig og favnende

VUC Vesterskovsløb kunne i år fejre sit 40. års jubilæum. Hemmeligheden bag succesen er nok tilpasning og det faktum, at det er et løb med plads til alle, forklarede løbets formand Sven Christensen.

- Det bedste ved vores løb er, at der er plads til alle. Vi har nemlig lagt vægt på, at det ikke blot skal være en konkurrence på tid, det skal være en festlig dag for hele familien, forklarer Sven Christensen.

- Vi er stolte af, at vi løber på 40. år. Vi begyndte i 1978, da det blev moderne med motionsløb. Siden har det udviklet sig, og for cirka 10 år siden rundede vi den magiske grænse med 1000 deltagere.

Plads til alle

Det er en holdning, der har stor betydning for flere af dagens deltagere, heriblandt 20-årige Emma Finch Toft, der er elev på STU i Haderslev, (Særlig tilrettelagt uddannelse, red.). Hun kan ikke selv løbe, da hun er født med et syndrom, der gør, at musklerne i hendes krop ikke helt vil, som hun vil. Men sammen med to af sine undervisere fra STU, Dorthe Jordoson og Lene Hecky, deltager hun for tredje gang.

Trekløveret har lånt en såkaldt tvillingevogn til Emma, en særlig løbevogn,og har igen i år meldt til distancen på 5,7 kilometer.

- Jeg synes, det er så dejligt, at jeg kan være med her og være sammen med en masse andre mennesker. Noget af det bedste er når folk klapper og hepper undervejs og når man kommer ind på stadion, forklarer Emma med et stor smil, hvilket hendes mor, Charlotte Finch nikker ja til.

- Det er dejligt, at se Emma være så glad, og jeg er Dorthe og Mette dybt taknemmelige for, at de vil bruge deres fritid på at give Emma sådan en god oplevelse, fortæller Charlotte, der selv løber med i år:

-Sidste år heppede jeg bare på Emma, Dorthe og Lene, men i år løber jeg med.

Til dem der tror, det blot er en udflugt for Emma, når nu hun bliver skubbet rundt på ruten, har Lene en nyhed:

- Tvillingevognen er fantastisk, men det er faktisk hårdt arbejde for Emma at sidde i den. Hun skal bruge mange kræfter på at sidde i vognen.

Tvillingevognen er indkøbt af Haderslev Kommune, som så låner den ud til Emma og hendes undervisere.