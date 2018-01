VUC Syd får sønderlemmende kritik af statslig styrelse

VUC Syd skal tilbagebetale 1,2 millioner kroner for ødsel omgang med offentlige midler. Desuden truer styrelsen med at indbringe VUC Syd revisor for revisornævnet. Og der er kritik af uklar opgørelse af taxameterpengene. Det fastslår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Haderslev: Den er gal med ytringsfriheden, med lærernes kompetencer, med måden at opgøre, hvor mange aktive elever, der er, med omgangen med offentlige midler - og meget mere.

Der er med andre ord harsk kritik af VUC Syds forvaltning og omgang med offentlige midler gennem flere år i den rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som bestyrelsen for VUC Syd i dag bliver præsenteret for.

VUC Syd befinder sig lige nu en i direkte ulovlig forvaltningspraksis, hvor uddannelsesinstitutionen på flere områder forvalter i strid med loven. Det fastslår styrelsen.

Blandt andet skal VUC Syd tilbagebetale 1,2 millioner kroner som følge af uretmæssig brug af offentlige midler til studierejser for bestyrelsen, leasing af BMW'er og indretning af direktør Hans Jørgen Hansens kontor.

Kritikken rammer også revisor for VUC Syd, der i løbet af få uger skal komme med en god forklaring på, hvorfor han ikke påtalte nogle af forholdene, ellers vil han blive indbragt for Revisornævnet.

Bestyrelsesformand H. P. Geil er overrasket over især kritikken af revisor:

- Vi har hvert år fået forelagt revisorpåtegnede procedurer og indberetninger, som også er blevet indsendt til styrelsen. Så sent som i 2015 blev vi kulegravet af Rigsrevisionen, som dengang påtalte, at vi skulle justere vores kontoplan, og dette tog STUK til efterretning. Vi har derfor haft tillid til, at procedurer og indberetninger var i overensstemmelse med lovgivningen. Det er en helt ny vending, sagen tager for os, og vi har omgående handlet på STUKs pålæg om at afsætte revisor.