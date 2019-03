V-formand langede ud efter partitop og LA-soloflyver

Regeringen kunne have tacklet forslaget om sundhedsreformen bedre, slog formanden for Venstres kommuneforening, Peter Lund Pedersen, fast, da partiet holdt generalforsamling i Vojens.

Venstre: Venstre i Haderslev vil gøre alt for, at Lars Løkke Rasmussen også efter et kommende folketingsvalg er Danmarks statsminister. Men formanden for Venstres Kommuneforening i Haderslev, Peder Lund Pedersen, hævede dog alligevel pegefingeren over for regeringens planer for en ny sundhedsreform, da han torsdag ved partiets generalforsamling i Frøs Arena i Vojens aflagde sin beretning:

- Der er højt til loftet i Venstre, og den offentlige uenighed i Venstre om den nye sundhedsreform, er jeg ikke glad for. Efter min mening er hele processen bestemt ikke til UG med kryds og slange. Processen burde havde været tacklet bedre, og kommunikationen kunne også have været bedre, sagde Peter Lund Pedersen til de omkring 60 fremmødte partimedlemmer.

Han pegede på, at det på Venstres sommergruppemøde i august kom frem, at regionernes fremtid var i spil, og i januar kom regeringen så med et udspil til en sundhedsreform, hvor regionerne nedlægges.

- I perioden fra august til januar kunne man have inviteret til en debat om regionernes fremtid i Venstres organisation. Det gjorde man ikke, og det undrer mig, sagde Peter Lund Pedersen, som pegede på, at regeringen burde have inddraget formanden for Danske Regioner, regionsrådsformand i Syddanmark, Stephanie Lose, og spurgt: Vi har en fælles opgave, vi skal have løst til gavn for alle borgerne, hvad kan regionerne bidrage med? Det gjorde man ikke, og det undrer mig.