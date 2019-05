Utroligt men sandt: Kun lune sommeraftner på Torvet fremover

HADERSLEV: Selv om maj indtil videre mest har budt på regn og rusk, så satser byens restauratører stort på den udendørs servering.

Hos Ras Gastro & Malt på Torvet går restauratør Ricco Jensen all-in og lover kun lune sommeraftner på Torvet.

Han har fået tilladelse til et stort projekt, der kræver ekstra strøm i ejendommen.

I den forgange uge blev der gravet kabler ned på Torvet.

Snart kommer der nogle nye parasoller med strålevarme og indbygget led-lys, der skal sørge for, at gæsterne sidder lunt og godt, selv om der er køligt udenfor.

- Strømmen er faktisk lige så dyr som selve investeringen, men vi håber selvfølgelig på, at det kan forrente sig i og med, at sæsonen forlænges i begge ender, og vi er ikke så vejrafhængige. Det vigtigste for mig har været: - Hvordan løser vi problemerne med det ustadige vejr. Bare det, at folk ved, at de kan sidde uden at fryse uanset vejret gør meget, konstaterer Ricco Jensen.

Selv på varme sommerdage, er der tit køligt om aftenen.

Nu er det slut med tæpper og terrassevarmere, for varmen kommer oppefra - fra parasollerne.

- Vores bagtanke er selvfølgelig også at gøre det så sydlandsk så muligt, så folk har den følelse, som når de er ferie sydpå, siger Ricco Jensen.

I 2016 kunne han indvie en pavillon på Torvet, hvor de udendørs gæster kan bestille drikkevarer, og det har fungeret rigtig godt.

- Det er vigtigt for mig, at de ting, vi laver sker i respekt, at Torvet er et historisk sted, siger Ricco Jensen.

De nye parasoller bliver specialfremstillet i Tyskland og skal gerne kunne holde i mange år.

- Indtil videre har vi haft parasoller fra diverse byggemarkeder. De holdt en sæson og væltede rundt, når det blæste. De nye parasoller er lavet af det samme stof, som man bruger på skibe, fortæller Ricco Jensen.

Han startede som restauratør på Torvet med værtshuset Ras for snart 20 år siden.

I 2009 overtog han også restauranten ved siden af. Begge steder driver han i dag som Ras Gastro & Malt.