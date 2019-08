Usædvanlig aktivitet i aften- og nattetimerne: Soldater og F-16 øver angreb i mørke den kommende uge

SKRYDSTRUP: I den kommende uge vil man rundt om i Jylland kunne støde på bevæbnede soldater med natkikkerter og lommelygter i mørket samt ekstra fly aktivitet.

Det er elever fra forsvarets Joint Terminal Attack Control (JTAC), som øver sig i at lede flyangreb på jorden. De er ved at uddanne sig til blandt andet at kommunikere med piloterne og udpege mål i bebyggede områder i både dagslys og mørke.

Træningen i uge 34 involverer både T-17 træningsfly og F-16 jagerfly og foregår i de sene aftentimer og nattetimer hele ugen i forskellige områder. Aktiviteten kommer blandt andet til at foregå på Skamlingsbanken ved Sjølund, omkring Horsens, Løjt Kirkeby og Løgumkloster.