Haderslev: Klokken 01.35 var to mænd kommet så meget i totterne på hinanden, at det mundede ud i skub og brug af kvælertag. Det resulterede i at ordensmagten greb ind, og de to mænd er nu sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet kunne lørdag ikke oplyse mere om mændenes baggrund eller alder.