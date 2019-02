Uno-X tankstationer har lukket for kontanter efter indbrud

HADERSLEV: Natten til mandag brød ukendte gerningsmænd to standere op hos Uno-X på Aabenraa Landevej 118. De slap væk med 3000-4000 kroner i kontanter og ødelagde for meget mere.

Det har distriktspartner Ivan Milther nu taget konsekvensen af og lukket for kontante betalinger på sine to lokale tankstationer. For tre-fire måneder siden var der nemlig også et tyveriforsøg.

- De brød lågen op, men de har ikke kunnet komme videre, fortæller han.

Så nu kan man kun betale med kort på de to stationer på Aabenraa Landevej og Simmerstedvej 52. Men der kan komme en betalingsmulighed mere.

- På Fyn er vi ved at teste, der kan man betale med MobilePay på alle stationer, forklarer Ivan Milther.

Der har han selv en station i Middelfart, men forsøget er så nyt, at han ikke har nogen data fra det.

Der er stadig enkelte stationer rundt om, hvor man kan bruge kontanter, men efterhånden som de bliver renoveret, forsvinder den mulighed.

- Siden 2009 er betaling med kontanter faldet med 70 procent. Vi vil gerne have de kunder, men der er også et andet aspekt, for hvis folk oplever, at det er utrygt på stationen, fordi der er kontanter, og der er mulighed for tyveri, så vil vi gerne eliminere den faktor.