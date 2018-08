Ungt par åbner ny restaurant i historiske omgivelser

Fredag åbner Michelle og Mark Bøgh Sørensen Restaurant Det gamle Apotek i Apotekergade. Kokken og tjeneren realiserer drømmen om at blive selvstændig med egen restaurant.

Haderslev: Haderslev får fredag en ny restaurant. Michelle og Mark Bøgh Sørensen slår nemlig døren op til Det Gamle Apotek i Apotekergade 1. Dermed kommer der igen liv i lokalerne i den gamle ejendom fra 1748 ved Torvet, der har stået tomme, siden restaurant Mamma Jamma kort efter nytår i år lukkede. - Vi skulle bare dette, siger 32-årige Mark Bøgh Sørensen, der er udlært kok og født og opvokset i branchen. I fire år drev han restaurant By Larius i Sydspanien, og her mødte han også den nu 26-årige Mette, der kom til Spanien som tjenerelev. Det blev ikke blot til kærlighed og ægteskab, men også til beslutningen om at skabe et liv sammen med god mad og egen restaurant. For tre år siden vendte parret hjem til Danmark, så Michelle Bøgh Sørensen kunne afslutte sin tjeneruddannelse, og Mark stå for madlavningen til beboerne i det daværende asylcenter på sygehuset i Haderslev. Drømmen om igen at få fod under eget bord blev dog ikke glemt, og nu bliver den til virkelighed i de historiske omgivelser i Apotekergade. - Nu er det endelig så vidt, siger Michelle og Mark Bøgh Sørensen, der gennem de seneste uger og måneder har forberedt åbningen. Tirsdag og onsdag er der prøvemiddage, og fredag går det for alvor løs.

Mark har altid haft en drøm om at få sit eget, og vi er heldigvis enige om det meste. Michelle Bøgh Sørensen

Baggrund Michelle Bøgh Sørensen er 26 år og stammer fra Karup. Hun er tjeneruddannet og arbejdede senest på Restaurant Oven Vande i Fredericia.Mark Bøgh Sørensen er 32 år, er søn af Dorte og Jan Sørensen fra Harmonien og har tilbragte det meste af sin ungdom i Haderslev. Han er uddannet kok og har tidligere drevet restaurant i Sydspanien. Den er solgt.

I kælderen indretter Michelle og Mark Bøgh Sørensen en lounge med afslappede velourmøbler, hvor gæsterne kan hygge sig med et glas vin eller en øl. Foto: Inge Rogat Møller

Menukortet Parret vil ikke sættes i bås madmæssigt. Der bliver et frokostbord med blandt andet sildemad, stjerneskud, engelsk- og pariserbøf, og aftenens menu-kort kommer til at bestå af månedens ret med fire retter, der kan opgraderes til en fem-retters menu med ost fra Elmegården i Sommersted. Desuden bliver der fire forretter, fire hovedretter og fire desserter, der alle varierer i forhold til årstiderne. - Det bliver god mad, der er lavet med kærlighed og fra bunden og til en overkommelige pris, og noget af det sikkert også med inspiration fra Spanien, siger Michelle og Mark Bøgh Sørensen, der også åbner loungen i den gamle historiske kælder. Her kan man komme for at drikke et glas vin eller øl - eller spise.

På den første dag i Michelle Bøgh Sørensen ferie, spurgte Mark Bøgh Sørensen, om hun ville med i banken. Han var faldet for den smukke gamle bygning, som der gennem mange år har været skiftende restauranter i. Foto: Inge Rogat Møller