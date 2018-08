Ungt målmandstalent: Jeg går efter at blive professionel

Til dagligt trækker Lene Christensen i målmandstrøjen for KoldingQ, men de sidste par uger har det været landsholdstrøjen, der er røget over hovedet, da hun var med til sin første slutrunde med U19-landsholdet. Hun er nu et skridt tættere på drømmen om at blive professionel fodboldspiller.

Haderslev: - Der går mange tanker igennem ens hoved, når man står foran målet i en EM-slutrunde. For jeg står der egentlig som den bedste unge målmand i landet, og det er en ære at få lov til at spille, siger Lene Christensen. I lørdags vendte hun tilbage til Danmark efter at have været til sin første slutrunde med U19-landsholdet ved EM i Schweiz. Her vandt de deres pulje, men røg ud til Spanien i semifinalen, som senere gik hen og vandt finalen. - Det er nogle sindssyge dygtige modstandere, så man skal virkelig ramme niveauet på dagen for at hjælpe holdet med at hive sejreren hjem, siger Lene Christensen. Det meste af sommeren er da også gået med træning og forberedelse til EM, men faktisk har Lene været i gang længe før det. For Lene Christensen trak første gang i landsholdtrøjen allerede som U16-spiller, men en skade i højre fod og senere i højre skulder holdt hende ude af banen i hele otte måneder. Det var frustrerende for Lene at sidde med på sidelinjen og se sine medspillere være i gang. Men med en god genoptræning kom hun tilbage igen, og i januar lykkedes det hendes at blive udtaget til U19-landsholdet. - Det var en kæmpe forløsning. Jeg havde arbejdet så hårdt for det i lang tid, så det var fantastisk endelige at få lov til at vise, hvad jeg kunne, siger hun.

Lene Christensen Lene Christensen startede på drengenes fodboldklub i Hoptrup som 5-årigHerefter flyttede hun til den lokale klub i Marstrup, hvor hun stadig bor med sin familie. Senere rykkede hun til HFK i Haderslev, hvor hun spillede i omkring fire år.



De sidste par sæsoner har hun spillet i Kolding for KoldingQ. Efter sommerferien rykker hun op på seniorholdet.