Ungt ishockeytalent på vej mod verdens bedste liga

VOJENS: Det unge målmandstalent fra Vojens Ishockeyklub, Frederik Dichow, er godt på vej mod en karriere i verdens bedste isliga, National Hockey League.

Ved NHL entry draft, der er et årligt møde, hvor hver deltagende ishockeyklub i NHL udvælger retten til tilgængelige amatørishockeyspillere, blev Frederik Dichow draftet af Montreal Canadiens, der spiller sine hjemmekampe i Montreal.

- Der findes ikke noget større end at blive draftet til NHL. Det er kæmpestort for Frederik, men også for VIK, talentarbejdet i klubben og vores samarbejdspartnere. Det er aldrig før sket for en klub som vores, siger sportschefen i VIK, Erik Petersen.

- Frederik kommer nu til at være rollemodel for andre unge i VIK. Det er virkelig svært at få armene ned, tilføjer Erik Petersen.