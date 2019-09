Unges fællesråd: - Vi kan mærke, at Demokratiets Dag rykker hos eleverne

Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Esther Elmegaard Bæk, politisk konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd frygtede ikke, at mistilliden til politikerne blandt erhvervsskoleelever på længere sig skaber grobund for en dansk trumpisme. Men vi risikerer at koble nogle af demokratiet, sagde hun, der var i Haderslev i forbindelse med arrangementet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard