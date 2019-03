Smilla Josefine på Hvid på 13 år får en pause, mens makkeren Sillas Aarestrup Frank drøner derudad på cyklen. De to elever fra Sønder Otting Skole skal sammen med fire kammerater til Spanien for at fortælle om det unikke sundhedsprojekt, som de er med i på Sønder Otting Skole. Foto: Jacob Schultz

De seks elever fra 7. årgang på Sønder Otting Skole, som 24. marts sammen med to lærere, rejser til Spanien glæder sig vildt. De ser frem til at fortælle, hvad træning midt på skoledagen har betydet for dem.

Haderslev: Der er ved at danne sig en helt lille vandpyt under Jens Otto Møller Rauchs cykel. Den 13-årige dreng fra 7. klasse på Sønder Otting Skole er i gang med gennemkøre den rute, deltagerne ved VM i mountainbike også skal køre, når de i 2022 kommer til Haderslev. Virkelighedens brosten og plørede skovstier er dog erstattet med et klasseværelse i sydbyen, men via en projektor og levende billeder, som er optaget med et goprokamera og gps, ved Jens Otto nøjagtig, hvor han er i feltet. Ud over at bestå af fem andre kammerater fra Sønder Otting Skole rummer feltet også deltagere fra Spanien, Tyskland og måske helt fra Japan. Alle har de logget sig ind på det computerstyrede program og er virtuelt derfor i gang med at gennemkøre distancen, som får sveden til at springe frem på Jens Ottos pande.

Jeg glæder mig til at fortælle, hvor vigtig det er at være aktiv og vise alle de gode ting, vi lærer. Christian Alexander Monke, 13 år.

Foto: Jacob Schultz Jens Otto Møller Rauch knokler på cyklen og er dybt koncentreret. I sin fritid dyrker han mountainbike, og den virtuelle VM-rute, som torsdag blev afprøvet i SUUS gjorde ham dybt koncentreret. Foto: Jacob Schultz

Motivation Det er torsdag, det er midt på dagen, og alle elever fra skolens 7. årgang har SUUS på skemaet. Jens Otto og de fem andre elever, som 24. marts rejser til Spanien for at fortælle politikere og embedsfolk fra det spanske undervisningsministerium om ungeuniversets unikke sundhedsprojekt SUUS, knokler på cyklerne i klasseværelset. Cykler, som kan gå hen og blive en helt almindelig del af et klasseværelse i fremtiden. - Det er sjovt, pruster Jens Otto, som i sin fritid kører mountainbike og tramper videre. Smilla Josefine Hvid har en kort pause. Lige som Jens Otto er hun ved simpel lodtrækning blandt de 54 interesserede blevet udvalgt til at repræsentere SUUS på turen til Spanien. - Det er megafedt at få den mulighed, siger hun og forklarer, at hun efter godt et halvt år med SUUS på skemaet har fået bedre karakterer i idræt: - Og jeg føler mig også mere motiveret, fortæller hun.

Foto: Jacob Schultz Lærer Kristian Brusgaard og Silas Aarestrup Frank tager et kig på skærmen for at studere ruten. Foto: Jacob Schultz

Sved på panden 13-årige Silas Aarestrup Frank nikker. Han glæder sig også til rejsen og til at opleve en anden verden. Men han ser også altid frem til SUUS, som afbryder de mere stillesidende fag på tirsdage og torsdage: - Det er rimelig fedt at få sved på panden, og jeg synes, det har spillet en forskel for mig med hensyn til bevægelse. Og så er det jo bare sjovt som nu at køre ræs, siger han. Der er cykelskift. Kira Christiansen og Clara Neumann er hoppet af cyklen for at få vejret. Den ene tabte sig tre kilo i løbet af de første tre til fire måneder med SUUS. Den anden lærte at ranke ryggen og slap derfor for knæskaderne. - Det er skønt, siger de to piger, som synes, det er sjovt - også at lære hinanden at kende. - Vi kendte ikke rigtig hinanden på forhånd.

Foto: Jacob Schultz SUUS - Sundhed Unge Univers Syd arbejder på at få cykling og cardiotræning integreret endnu mere i undervisningen - også i specialklasserne. Det skal de blandt andet fortælle om i Spanien. Foto: Jacob Schultz

Mere selvtillid 13-årige Christian Alexander Monke glæder sig lige som de andre fem til at komme til Spanien: - Det er helt surrealistisk, jeg har aldrig været i udlandet. Han glæder sig også til at fortælle om SUUS, der har styrket hans selvtillid: - Det er jo vigtigt at være aktiv og vise alle de gode ting, som vi gør. Jeg har fået en meget bedre kondition og også mere selvtillid. Jeg synes også, jeg er blevet mere positiv, og så kan man jo se på mine muskler, at jeg har trænet, siger han.

Foto: Jacob Schultz Ruten, som deltagerne ved verdensmesterskabet i mountainbike skal køre i Haderslev i 2022 er blevet filmet med goprokamera og gps, og torsdag kunne hele verden logge ind og gennemkøre ruten sammen med eleverne fra SUUS. Foto: Jacob Schultz

Alle er gode nok Jan Pedersen og Kristian Brusgaard, som er de seks elevers lærere, smiler. Selvtillid er en vigtig del af SUUS. Overskriften for SUUS er "Jeg kan, jeg vil, jeg tør - det, jeg hører, glemmer jeg. Det, jeg ser, husker jeg. Det, jeg gør, kan jeg". - De skal turde være med, og at alle er gode nok, er vigtigt, siger Jan Pedersen, som peger på, at det også er værktøjet til det at turde at leve. I en tid, hvor statistikkerne viser, at danskerne er mere stillesiddende end tidligere, er det vigtigt at få bevægelse ind i hverdagen. At skabe sunde vaner allerede i den tidlige ungdom er vigtigt. Det kan forebygge diverse livstilsygdomme, og det skaber også mere socialt samvær: - Vi kan se, at børnene får mere selvtillid, og vi har hjulpet 60 af vores elever ind i en forening eller igangsat et hjemmetræningsprogram, siger Kristian Brusgaard. På den hvide væg nærmer mållinjen sig. Jens Otto kaster de sidste kræfter ind og glæder sig til tirsdag, når der igen er SUUS på skemaet.

Foto: Jacob Schultz På computerskærmen kunne deltagerne se, hvor de var på ruten samt opleve stigninger og nedkørsler, som selvfølgelig var teknisk besværliggjort, så det var sejere at køre op end ned. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Jan Pedersen er dedikeret om SUUS, som han fandt på og som i dag er en integreret del af skoledagen på Sønder Otting Skole for eleverne i 7. og 8. klasse. Via træning og individuelt tilrettede træningsprogrammer bliver eleverne mere motiverede til at bevæge sig og samtidig mere fokuserede. Foto: Jacob Schultz