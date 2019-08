Unge på stoffer gennemtæskede og filmede nøgen dreng

Ifølge anklageskriftet blev han slået og sparket flere gange i hovedet og på kroppen, tvunget til at klæde sig af og derefter filmet, men han stod nøgen. Derfor er den 21-årige tiltalt for besiddelse af børneporno. Til sidst blev den 16-årige truet med, at han ville få halsen skåret over, hvis han sladrede.

Overfaldet på den 16-årige skete på et grønt område ved Fjelstrup Hallen natten til søndag den 19. maj i år omkring klokken 03.10. Anklagerne mod de fem tiltalte i alderen 15 til 21 år går blandt andet på rå vold, forsøg på ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse samt vidnetrusler.Den 21-årige mand er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, fordi den 16-årige blev tvunget til at tage alt tøjet af og blev filmet. Han er også tiltalt for hærværk ved at knuse den 16-åriges telefon mod en mur. Han erkendte det hele undtagen besiddelse af børneporno. Retten lukkede dørene under afspilningen af videoen med den nøgne dreng.

15-årig på amfetamin

Mens to piger på 15 og 16 år fra henholdsvis Aabenraa-egnen og Sønderborg-egnen nægtede at have deltaget. Den 16-årige forklarede, at hun havde gemt sig bag først bag en busk så bag hallen, da overfaldet begyndte.

Den 15-årige derimod havde været så høj på amfetamin, at hun bare gik frem og tilbage under overfaldet.

- Jeg havde det dårligt bagefter, for det var slemt at se, sagde hun.

- Hvor får man amfetamin fra som 15-årig, spurgte hendes forsvarer Peter Nisgaard Brink uddybende?

- Jeg tog det sammen med ... (den 21-årige). Jeg ville gerne feste.

Ingen af de fire andre ville erkende, at det hele var planlagt. Under et påskud at sælge den 16-årige hash, havde den 21-årige aftalt at mødes med ham ved Fjelstrup Hallen.

På et tidspunkt prøvede den 16-årige at stikke af, men den 20-årige fangede ham, og fik ham ned og ligge igen.

- Så trampede jeg ham et par gange i hovedet, supplerede den 21-årige.

Retssagen fortsætter fredag. Der er afsat i alt fire dage til den. Men torsdag forløb afhøringerne hurtigere end ventet, så det kan måske klares på tre dage.