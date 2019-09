Unge med svage netværk: Hvis Sporet lukker, tabes vi

Christoffer, Claus og Martin er tre af de unge, der ugenligt kommer på Sporet, og for dem vil det være et hårdt slag at miste netværksstedet. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

De unge, der bruger netværksstedet Sporet er forfærdede over udsigten til, at værestedet står til at lukke ved årsskiftet, som en del af de kommende besparelser. Men hvis Sporet lukker, så skal politikerne for alvor finde den store pengepung frem, lyder det fra de unge brugere.

HADERSLEV: Det koster cirka en million kroner om året at drive netværksstedet Sporet, som 107 forskellige unge brugte alene i 2018. Bevillingen til Sporet udløber ved årsskiftet, og der er ikke udsigt til at den forlænges, fordi Haderslev Kommune skal spare rigtig mange millioner. Men hvis Sporet lukker ved årsskiftet, så kan Haderslev Kommune godt ruste sig til unge, der igen må indlægges på psykiatrien og unge, der falder tilbage i misbrug og kriminalitet. Det vil koste kommunen flere millioner om måneden, lyder det fra en del af de unge, der lørdag formiddag mødtes for at drøfte, hvordan de bedst kan få den besked frem til kommunens politikere og embedsfolk. Et møde, som de unge selv har inviteret JydskeVestkysten til. - Vi har hørt, at det vil kræve et kæmpe mirakel at holde Sporet åbent, men hvis det lukker, så mister vi alt, og hvor skal vi så gå hen? Der er ingen andre steder for os, forklarer blandt andre 25-årige Ida, der er kommet på Sporet det seneste års tid.

Sagen Kort På voksenudvalgsmødet den 13. august 2019 fik politikerne under punkt fem følgende orientering:

I 2014 fik Haderslev Kommune puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forsøgsprojektet "Unge på sporet" frem til og med 2017. Formålet med "Unge på sporet" var at fremme trivsel og mental sundhed blandt de unge som stod i en situation, hvor de havde svært ved at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Fra 2018 overgik projektet til ordinær drift. "Unge på Sporet" ophører i sin nuværende form med udgangen af 2019. Punktet blev taget til efterretning.





De unge har siden fået følgende besked: Unge kan fra 2020 henvende sig til andre eksisterende væresteder og ved behov for praktisk hjælp, henvende sig på "Vejviseren".





Dertil er samarbejdsaftalen med TUBA (gratis terapi for børn og unge opvokset i hjem med alkoholikere) opsagt med årets udgang. Der er fra den 27. august i år sat en stopper for nye terapiforløb for de af Sporets unge, som ikke er opvokset i hjem med misbrug, lige som hellere ikke længere tilbydes terapi for unge over 224 år.





På Sporet bliver der både spillet kort og hygget, men der bliver også talt om alvorlige ting, og for mange af de unge er Sporet den familie, som de fleste tager for givet. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Ingen andre steder Sporet har hjulpet hende til at holde fast i sin uddannelse, trods store selvværdsproblemer. Hun er ved at læse til lærer og det er ikke altid lige nemt, men på værestedet der er for de 14 til 35-årige har hun et netværk, der bærer over med hende på de dage, hvor hun har det psykisk dårligt. Jo, der er andre væresteder i byen, men de passer ikke rigtigt til de unge: - For eksempel Borgercaféen er et fint sted, men det er for en ældre målgruppe, og det lukker tidligt. Åbningstiderne passer ikke til os, når nogle af er under uddannelse, mens andre er på arbejde, og vi har stadig brug for Sporet, forklarer 25-årige Katja, der er formand for Sporets Ungeråd, og hun bakkes op af de andre. - Hvis vi kommer 10 unge sammen, så vil vi bare virke forstyrrende. Mange steder skal også man visiteres til, og så er kommunen indblandet igen. Her på Sporet kommer man bare, og det er altså vigtigt, siger Morten.

På Sporet er der plads til alle, også dem, der ikke er som de fleste, og det giver tryghed for de unge. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Tilbage til lort - Hvis Sporet lukker, så er der stor risiko for at jeg lander i misbrug og kriminalitet igen, lyder det stille fra Theis. - Det gør jeg også, siger Egon på 23 og uddyber: - Jeg har været en rigtig rod og ude i en masse lort. Da jeg første gang kom på Sporet i 2015 fik jeg 14 dages karantæne, fordi jeg var påvirket. Bagefter flyttede jeg til Vejle i halvandet år, men da jeg kom tilbage, begyndte jeg at komme på Sporet igen, og så holdt jeg mig fra stoffer, fordi jeg vil ikke risikere at få karantæne igen. Claus, der er 32 år, og arbejder som pedel på Udbetaling Danmark gruer også for at Sporet lukker: - Jeg begyndte at komme på Sporet, fordi jeg havde ikke nogen at være sammen med, og jeg kan ikke bare gå til et af de andre væresteder, fordi åbningstiderne passer ikke. - Så hvad ville du lave, hvis Sporet lukkede? - Så ville jeg bare være hjemme og sidde og kigge.

Hinandens netværk Morten, der er en af de "ældste" brugere af Sporet forklarer: - Sporet er meget mere end disse lokaler, vi er som hinandens familie og holder øje med hinanden, også udenfor Sporets åbningstid. - Men der er politikere, som vil sige, at det kan I jo bare blive ved med, også uden lokalerne her? - Nej, det er ikke det samme. Vi har brug for basen og rammen, som er her. Vi spiser jo også sammen tre gange om ugen for 200 kroner om måneden, det kan vi heller ikke andre steder, og det er vigtige måltider for mange af os, siger Morten. Klubbens anden Morten, der kaldes "Molle", er pt. i praktik på Sporet: - Jeg har fået så meget hjælp her, senest har Kirsten (Lykke Nielsen, Sporets daglige leder, red.) reddet mig fra at ende som hjemløs på gaden. Hun har hjulpet mig til at få hjælp til en lejlighed, og hende kan man altid tale med. Lige så med Jeppe fra TUBA, men den mulighed lukker også. Den "første" Morten undrer sig virkelig: - Her på Sporet er det jo kun Kirsten, der får løn, og hun arbejder rigtig meget, alle andre er frivillige, folk der gerne vil gøre noget for andre, og det er da underligt, man vil ødelægge sådan noget. De unge har kort overvejet at arrangere en demonstration, men har i stedet besluttet at invitere politikere, samarbejdspartnere og andre interesserede til en dialogaften, så de selv kan fortælle dem der bestemmer, hvad Sporet betyder og har betydet for deres udvikling. Den finder sted mandag den 30. september fra klokken 19 til 21, man kan melde sig til på sporetsungeraad@hotmail.com. Men også virksomhedsrepræsentanter og andre med gode ideer til, hvordan man eventuelt kunne rejse midler til Sporets forsatte drift er velkomne. Meldingen fra de unge er i hvert fald ikke til at tage fejl af: - Det vil bare være det totale svigt af os, hvis Sporet lukker, siger flere af dem, inden de går ned i gården og trækker lidt luft.