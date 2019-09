Haderslev: Klokken 03.10 knuste to unge mænd et butiksvindue til tøjbutikken Code, der ligger i Bispegade i Haderslev. Hærværksmændene havde taget et til salg-skilt fra en ejendom og kastede det igennem et af butikkens vinduer. Der blev ikke stjålet noget.

Vidner har givet følgende signalementer af de to mænd:

Den første mand beskrives som dansk af udseende. Han er omkring 17-18 år gammel, spinkel af bygning, og han har kort lyst hår. Under forbrydelsen var han iført sorte bukser, hvid T-shirt og en mørk jakke.

Den anden mand beskrives også som dansk af udseende. Han er også omkring 17-18 år gammel og havde under forbrydelsen helt sort tøj på.