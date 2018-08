Unge mænd angreb lastbil med knojern

SKOVBY: En lidt aparte kørsel på motorvejen udløste et angreb på en lastbil torsdag eftermiddag. Klokken 17.30 overhalede en personbil på vej mod nord en lastbil på den sønderjyske motorvej. Det skete mellem Aabenraa Nord og Haderslev Syd.

Efter overhalingen bremsede personbilen hårdt op uden grund og blev påkørt bagfra af lastbilen. Det gav dog kun materielle skader. De involverede i uheldet standsede op. Føreren af personbilen, en 26-årig mand fra Vojens, truede lastbilchaufføren med et knojern slog med det på lastbilens fordør.

Passageren i bilen, en 18-årig mand fra Haderslev, slog også på en af lastbilens fordøre med knojern. Muligvis det samme knojern.

Politiet rykkede ud og anholdt den 26-årige. Han blev skønnet påvirket af stoffer som kokain, cannabis og benzodiazepiner. Og blev sendt til udtagning en blodprøve.

Han er ind til videre sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, for manglende agtpågivenhed i trafikken, for trusler på livet, hærværk mod lastbilen og overtrædelse af våbenloven.

Kammeraten slap med sigtelser for hærværk og ulovlig våbenbesiddelse.

Begge unge mænd blev visiteret og bilen ransaget. Der blev ikke fundet narkotika.

Den 55-årige lastbilchauffør fra Kolding var helt uden skyld i episoden.