Unge idrætstalenter får mere tryghed

På det blå gymnasium i Haderslev dyrker flere studerende håndbold og ishockey på eliteplan. Et samarbejde med Team Danmark giver dem bedre rammer at passe skolen i.

Det er krævende at dyrke sport på eliteniveau, når man samtidig skal passe sin uddannelse. Det er Mathias, Andreas samt Simon Egtved der spiller håndbold, enige om. Alle tre går på Det blå Gymnasium på Haderslev Handelsskole og er under vingerne hos skolen og Talentcenter Haderslev - det tidligere idrætsakademi - der arbejder sammen om at lette hverdagen for elever på ungdomsuddannelserne, der vil kombinere skolegangen med idræt på højt niveau.

HADERSLEV: Når Andreas Holzmann og Mathias Borring spiller ishockey, sker det tit langt hjemmefra. Frederikshavn eller Rødovre for eksempel. Det giver lange dage. Hjem igen med bussen klokken to om natten og op i skole morgenen efter.

At passe sin ishockey kan give lange dage, når man også skal passe sin studier. Her øver Mathias dog i Vojens. Foto: Jacob Schultz

Samme studieretning

Det arbejde har Team Danmark nu belønnet, og det kommer de ambitiøse sportsudøvere til gode. På handelsskolen har eleverne mulighed for at gå på samme studieretning og altså i samme klasse. Det giver Talentcenter Haderslev bedre mulighed for at følge eleverne tæt og støtte dem i hverdagen, hvor de skal holde balancen mellem uddannelse og sport.

Derfor er lærer Anne Skov involveret som koordinator for at hjælpe eleverne med at holde balancen gennem hele uddannelsen.

Talentcenter Haderslev opfordrer eleverne til at kontakte Team Danmark, og den opfordring fulgte Mathias, Simon og Andreas. Team Danmark udvælger hvert år nogle skoler over hele landet som samarbejdspartnere. Samarbejdet betyde konkret, at eleverne optjener en ekstra times undervisning per dag, de er væk til landsholdssamlinger eller turneringer.