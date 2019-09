Unge i Vojens med opråb til kommunen: - Er man ikke til sport, er man intet

Der kommer langt om længe liv i Vojens Banegård, som har stået tom i mange år. Når KFUM's Sociale Arbejde overtager lejemålene af DSB's lokaler på stationen, har en gruppe af byens unge et stille håb om, at det vil give dem mulighed for at rykke med indenfor.

Vojens: I årevis har Vojens Banegård stået tom. Samtidig har en gruppe unge fra Vojens i årevis mødtes på Banegårdspladsen - i mangel af bedre. For går man ikke til sport, så er der småt med tilbud for byens unge, lyder det fra 21-årige Patrick Jensen, der er født og opvokset i Vojens.

- Haderslev Kommune bruger ikke penge på Vojens. Der er enormt meget fokus på byen Haderslev, og det er stort set der, kommunens penge bruges. Med mindre man er sportstypen, så bliver der også investeret i Vojens, som for eksempel i Ishockey eller motorikpladser. Men for os, som ikke er til sport og er for gamle til ungdomshuset, er der ikke noget. Derfor mødes vi her på Banegårdspladsen, og det har vi gjort i flere år.

I sommermånederne, og når vejret ellers tillader det, er det at mødes udendørs, intet problem, fortæller de unge.

- Vi mødes ofte ude ved Vedsted Sø, og var der noget belysning derude, så kunne vi være der endnu mere. For os gælder det bare om at have et sted, hvor vi kan hygge os, høre lidt musik og snakke sammen. De fleste af os er bilentusiaster, og det er også en af grundene til, at vi mødes her på Banegårdspladsen, for her er god plads til bilerne. Kunne vi få et lokale indendørs her på stationen, med nogle sofaer og spille lidt pool, ville det være helt perfekt. Lokalerne er der jo, og de nye lejere har jo netop lagt op til, at også unge fra byen kan bruge det som mødested.