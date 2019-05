Unge gik i klimademonstration: - Lars og Mette - gør nu noget ve'det

Den grønne studenterbevægelse gik på gaden i Haderslev, der kom med blandt de 100 byer, hvor unge krævede omgående handling over for klimaforandringerne.

HADERSLEV: 1970'ernes kampråb "Hvad skal ind? Sol og vind" fik en renæssance fredag den 24. maj. Råbet genlød i Haderslevs gader og kom fra struber, der ikke fandtes, da danskerne i 1970erne diskuterede for og imod atomkraft. Fredag den 24. maj var det også klimaet, der var i fokus, da godt 150 børn og unge gik i klimademonstration.

"Hvad skal ind? Sol og vind". 1970ernes kampråb fik en renæssance, da demonstrationen gik gennem byen. Her er den i Nørregade. Foto: Lars Fahrendorff

Karoline Gummer og Silja Steinholm var blandt de yngre demonstranter hos den grønne studenterbevægelse. De to 15-årige går på 8. årgang på Sdr. Otting og Favrdalen. Foto: Michael Mogensen

For alle

Med skilte og bannere med paroler som "Maket the world Greta again" hørte eleverne og de studerende blandt andre på Jonas Ryan, der går på UC Syd og har været med til at stifte den lokale afdeling af den grønne studenterbevægelse.

- Vi er ikke en klub. Vi er for alle, og vi er nødt til at være mange, sagde han i megafonen til forsamlingen, der kvitterede med råb og klapsalver.

For det haster, mener den grønne studenterbevægelse, der blandt andet har henvist til forskere, der har slået alarm. Klimaforandringerne går hurtigere, end sagkundskaben forventede:

- Det er i gang, fastslog Jonas, der kunne fortælle de øvrige demonstranter, at der fandt lignende demonstrationer sted i 100 byer.