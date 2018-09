Unge fra Vojens blev filmet, mens de havde sex

Politiet advarer mod at dele intim video. Det svarer til at dele børneporno.

VOJENS: Sønderjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en sag fra Vojens-området i weekenden den 25.-26. august, hvor tilskuere kan have filmet to unge under 18 år, der havde intimt samvær.

Politiet er bekendt med, at personer kan have delt videoklip og fotos via for eksempel Facebook Messenger. Og politiet indskærper, at det er strafbart at dele denne type intime optagelser, og at det er en skærpende omstændighed, at optagelserne viser mindreårige.

Deler man optagelser kan man gøre sig skyldig i blufærdighedskrænkelse og endnu værre; udbredelse af børneporno.

Derfor advarer politiet:

- Vi har desværre set eksempler på, at denne type fotos og videoklip kan blive spredt til rigtig mange mennesker, og at mange ikke er klar over, at det er ulovligt at dele optagelserne. Derfor går vi ud med dette budskab og understreger, at vi ser alvorligt på sagen, fremhæver fungerende vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.