Unge filmtalenter holder snigpremiere

Seks unge danske og et tilsvarende antal tyskere i alderen 18 til 27 viser kortfilm for et indbudt publikum, som Kosmorama har stillet den store sal til rådighed for. Det er Jeppe Vinum og Christian Strange, henholdsvis Haderslev og Gram, der har dannet en forening, Future Class, som har gennemført filmprojektet med de 12 unge. Meningen er, at foreningen også i fremtiden skal arbejde for udvikling af talenter indenfor filmen.

Projektet har fået 15.000 euro - over 110.000 kroner - af EU via Kurskultur, der er en paraplyorganisation for Region Syddanmark og Region Slesvig. Den tyske samarbejdspartner er Flensburger Kurzfilmtage.

Hensigten med projektet har været at gøre de unge filmfolk i stand til at skrive manuskripter, skabe ideer eller videreudvikle en allerede eksisterende idé. Undervejs har Jeppe Vinum og Christine Strange etableret kontakter til andre, der har kunnet hjælpe de håbefulde filmfolk - blandt andet filmværkstedet i Odense.

Ud over at de alle er kortfilm, er det et broget udvalg af film, samarbejdspartnerne får at se den 5. april. Der er således en tysk, der kun består af lyd og billeder, der understøtter lydsiden. Der er en kunst- og musikfilm og film med deltagelse af skuespillerne Andrea Andrea Vagn Jensen og Katrine Jensenius.

De 12 filmtalenter er fundet ved hjælp af Facebook og kontakt til tyske universiteter og filmskoler.