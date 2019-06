Normalt koster et røveriforsøg ubetinget fængsel. Men to piger på 15 og 16 år slipper med krav udstedt af Ungdomskriminalitetsnævnet.

- Der skal ske frifindelse for det, der har at gøre med røveri. Men det kan være simpel vold, erkendte den 16-åriges advokat Klaus Ewald.

- Der er muligvis sket et eller andet her, som hun skal have en straf for, uddybede hun.

Forsvarerne derimod talte for frifindelse. Den 15-åriges forsvarer Lone Adolphsen mente, at der bare var tale om "tøsefnidder og lidt skubben frem og tilbage", som højest kunne udløse en betinget straf:

HADERSLEV: To piger på 15 og 16 år blev ikke mindre nervøse, da anklager Jens Lang Rask i sin procedure kom ind på, hvilken straf, han mente, de skulle have for et mislykket røveri af en Gucci taske:

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som skal medvirker til at forebygge kriminalitet blandt udsatte børn i alderen 10-17 år. Fra nævnets hjemmeside:Når nævnet skal afgøre sagen, foretager nævnet en konkret, individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge - og indsatsen bliver fastlagt efter dialog med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne. Det er barnets eller den unges opholdskommune, der iværksætter og gennemfører de indsatser, som nævnet træffer afgørelse om. I samarbejde med kommunen fører ungekriminalforsorgen tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever afgørelsen.

Vilkår skal overholdes

Domsmandsretten var dog enig om, at røveriforsøget skulle koste fire måneders betinget fængsel.

- I får hende (ofret, red.) lokket ind i den her baggård under påskud af, at en af jer skal tisse. Når man bruger vold, så er det altså røveri. Der skal ikke så meget vold til, afgjorde dommer Peter Ulrik Urskov.

I dommen er der en prøvetid på to år, hvor pigerne ikke må begå noget strafbart, og de skal efterkommen nogle endnu ikke fastsatte krav.

- Sagen skal i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der vil så komme et vilkår, man skal følge. Men hvad de bestemmer, ligger uden for vores kompetence at tage stilling til.

Bagefter kom begge forsvarere med samme melding:

- Dommen modtages efter omstændighederne, konstaterede Klaus Ewald.

Forsøget på at røve en Gucci taske fra den 18-årige kvinde skete i en baggård ved siden af Høppners Gård lidt før klokken 2 den 7. april i år.

De to dømte piger har ikke længere forbindelse til Haderslev, men bor i nabokommuner. Den ene er anbragt på et opholdsted, som hun godt nok er stukket af fra et par gange.