Ungdomsråd: Lad de 16-årige blive i nattelivet

Hvis restauratører skænker alkohol til unge under 18, bør politikerne interessere sig for det i stedet for at gå efter de unge. Det mener formanden, Sara Norlander, og det øvrige ungdomsråd. Foto: Jacob Schultz

Ungdomsrådet mener, at andre kommuner bør gå i Haderslevs fodspor. Forbud mod unge på diskoteker vil sende dem ud på gader og skolegårde, mener rådet.

HADERSLEV: Unge mellem 16 og 18 år skal have lov at være på diskoteker og andre steder med salg af alkohol - også efter midnat. Ellers er der risiko for, at de rykker ud i parker og skolegården for at drikke. Ved at lade unge under 18 være på restaurationer og diskoteker er der sikrere rammer om deres brug af alkohol. Det mener Haderslev Ungdomsråd, der som flere politikere synes, at det er en god idé at have fælles regler i kommunerne med hensyn til aldersgrænser på udskænkningssteder. Det er dog med et noget andet udgangspunkt.

- Følg Haderslev Ungdomsrådet mener, at de øvrige kommuner i Syd- og Sønderjyllands Politikreds bør have samme retningslinjer som i Haderslev. I dag bliver Haderslev Kommune med mellemrum kritiseret for sin mere lempelige politik, fordi den medfører, at unge fra Aabenraa kører til Haderslev for at gå i byen. I Aabenraa har byrådet besluttet at fastholde, at unge under 18 ikke må været gæster på steder, hvor "alkohol er det bærende element". Det udtryk vil ungdomsrådet gerne have uddybet. Rådet har i Slotsgade 25 arrangementer under overskriften "open mic": "Hvor musik og kunst er omdrejningspunktet, men de fleste får også et par øl. Vil et koncept som dette skulle til at udelukke alle under 18 fra at høre musik, mens de får en sodavand eller en kop kaffe?", spørger rådet i det høringssvar, det har sendt til kommunen.

Tæt opgør Spørgsmålet bliver afgjort af byrådet på mødet tirsdag den 26. februar, og det tegner til et tæt opgør. Mens de radikale, SF og Socialdemokraterne - minus Kim Kabelka, der i børn- og familieudvalget undlod at stemme - vil have reglerne strammet for unge under 18, vil de borgerlige bevare den nuværende ordning. Enhedslisten har valgt at gå med de borgerlige. Rådet for socialt udsatte fraråder den nuværende kurs. Rådet henviser til, at tidlig debut øger risikoen for overforbrug af alkohol senere: "Der er også fornuft i, at Syd- og Sønderjylland får en fælles politik, der ikke giver mulighed for konkurrence og skaber pendling på grundlag af unges adgang til nattelivet".