Ungdomsfestival i Damparken vokser

12-13 orkestre er hyret ind til at spille på endagsfestivalen, og formanden for ungdomsrådet, Stefan Christensen, lover et kendt hovednavn, som endnu er en hemmelighed. Også nogle af deltagerne i den årlige Kløfte Kontest vil spille på HUR-festivalen.

Der bliver som tidligere år to scener i Damparken - blot er de større. En oppustelig fodboldbane og et stort telt, der skal huse workshops for de politiske ungdomsorganisationer og backstage-telte, kommer også til at fylde Damparkens åbne stykke ud mod Omkørselsvejen.

Gavmilde sponsorer

De større rammer og navne er blevet muligt, fordi festivalen har fået 40.000 kroner samlet ind fra sponsorer til supplement af de 80.000 kroner, som rådet selv spytter i festivalen.

- Det er ret fedt. Sidste år fik vi næsten ikke noget, fortæller Stefan Christensen.

I år etablerer arrangørerne en såkaldt fastfood-station i området, som vil levere mad fra byens forhandlere af hurtig mad. Filosofien er, at det bedre, at maden kommer til gæsterne, end at gæsterne skal opsøge maden:

- Vi har tidligere kunnet se, at folk ved 18-tiden begynder at sive ind mod byen for at få noget at spise. Og så kan man godt bliver fristet og blive hængende i byen, forklarer Stefan Christensen.

Ungdomsrådet vil bruge festivalen, der finder sted den 18. august som startskud på arbejdet med at markedsføre Haderslev som uddannelsesby. Rådet vil præsentere sig på katedralskolen og Det Blå Gymnasium i forbindelse med studiestart.