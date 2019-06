Ung pige gik på motorvejen

Haderslev: Mandag aften fik politiet meldinger om en farlig situation på E45 Sønderjyske Motorvej ved Haderslev.

Politiet rykkede ud, efter anmeldelser om, at der gik en pige på eller ved motorvejen i det nordgående spor omkring afkørsel 69 Haderslev S.

Vagtchef Ole Aamann oplyser, at politiet har gennemkørt strækningen uden at finde pigen, og derfor er der ikke umiddelbart nogen fare længere for bilister på motorvejen.