Ung mand skal fem måneder i fængsel

Den unge mand har trods sin unge alder stribevis af domme bag sig, og han har faktisk samlet siddet i fængsel i tre år, fire måneder og 20 dage. I den seneste sag var han tiltalt i 23 kriminette forhold og har endnu en verserende sag foran sig. Her er han er tiltalt for indbrud sammen med to medgerningsmænd.

Dommer Peter Hageman Christensen formanede ham til at passe på. Den unge mand er nemlig født i Sudan og statsborger i Eritrea. Nu har han for anden gang fået en betinget udvisning af Danmark - denne gang med en prøvetid på to år.

Frikendt for grov vold

Den 24-årige erkendte en del af de 23 kriminelle forhold og blev dømt i de fleste af de andre forhold. De kriminelle forhold er lige fra indbrud, vold og trusler mod fængselsfunktionærer, overtrædelse af færdselsloven, sprit- og narkokørsel, overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, doping i fængslet, hash, kokain og mobiltelefoner i fængslet og overtrædelse af zoneforbuddet i Haderslevs midtby.

Det groveste forhold i det seneste sagskompleks var en tiltale for vold af særlig rå og brutal karakter. På en video-overvågningsfilm kunne man i retten se fem unge mænd springe ud af en bil i Nørregade, og umiddelbart efter blev en personbil stoppet. De fem mænd omringede bilen, og en af de fem kastede en brosten gemmen sideruden til føreren af bilen. Formentlig for at ramme ham. Kvaliteten af videofilmen var imidlertid ikke så god, at den 24-årige kunne udpeges som den, der kastede brostenen. Et vidne, som havde set optrinnet, kunne heller ikke med sikkerhed udpege den 24-årige. Han forklarede, at han sad i nærheden i en lejlighed og hørte braget fra gaden. Med usikkerheden fandt domsmandsretten, at det ikke var bevist, at den 24-årige var indblandet i voldsbataljen.