Ung mand overså vigepligt: Resulterede i større færdselsuheld

HADERSLEV: En 19-årig mand fra Broager var lørdag uopmærksom, da han kørte i en bil og kom fra frakørselsrampen ved Haderslev Syd og drejede ud på Marstrupvej klokken 13.12. Han havde nemlig overset en bil, der kom kørende i østlig retning ad Marstrupvej.

Føreren af bilen var en 63-årig mand fra Christiansfeld, som ikke havde mulighed for at nå at undvige, hvorfor de to biler stødte så hårdt sammen, at bilen med den 19-årige blev skubbet af vejbanen og endte i grøften i den modsatte side. Bilerne var efter uheldet hårdt medtagede, men de to parter slap uden fysiske skader. Den 19-årige mand blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.