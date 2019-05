Ung mand blev mast af teleskoplæsser

HEJSAGER: Under arbejdet med at hive en hegnspæl op med en teleskoplæsser torsdag morgen, begyndte teleskoplæsseren at trille. En 36-årig mand kom derved i klemme. Han fik mast sin maveregion.

Den lokale mand blev kørt på sygehuset og indlagt til observation, fordi der var mistanke om, at han havde fået indre blødninger. Der er ikke nyt om hans tilstand.

Arbejdstilsynet skal nu undersøge årsagen til arbejdsulykken.

- Ud fra døgnrapporten kan jeg ikke se, hvad der rent faktisk er sket, siger politikommissær Henning Markussen.

Arbejdsulykken skete på Småkærvej, og blev anmeldt klokken 7.48.