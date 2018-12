Ung kvinde fik rohypnoler i sin drink

HADERSLEV: Det var en helt almindelig aften og nat i byen efter en julefrokost. Men dagen efter fik en lokal 28-årig kvinde det værre, end hun plejede efter sådan en tur.

- Jeg fik det rigtig, rigtig dårligt. Jeg blev svimmel og fik kvalme og blev dårlig i maven. Det var værre end tømmermænd; det var meget mere ubehageligt, fortæller hun.

Så hun blev mistænksom og besluttede at tage på skadestuen søndag eftermiddag, for at finde ud af, hvad hun havde indtaget. Her fik hun taget en blodprøve med et stik i fingeren.

- Der var rohypnol i mit blod. Ikke synderlig meget, men det var der. Jeg har ikke mærket noget den aften. Jeg var meget fuld, men jeg havde ikke mærket hverken svimmelhed eller døsighed eller hukommelsestab.

Stoffet rohypnol er et beroligende middel. Det har før været sat i forbindelse med såkaldte drugrapes, hvor kvinder er blevet bedøvet og seksuelt misbrugt.

Derfor syntes hun også, at det var ubehageligt at få at vide, at hun havde stoffet i kroppen.

- Det er en underlig oplevelse. For jeg synes ikke, det var en grim oplevelse, i og med jeg ikke mærkede noget, men det var selvfølgelig grimt at få det at vide efterfølgende.