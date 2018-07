Ung kvinde: Kan det virkelig være rigtigt, at Margrethe ikke kan få hjælp?

VOJENS: "Jeg ved godt, I ikke må udlevere oplysninger med mere, men jeg blev så rørt af jeres artikel om Margrethe, der ikke kan få hjælp til opvask og redning af seng. Jeg vil gerne tilbyde min hjælp ganske gratis, da jeg er en ung pige, selv er bosat i Vojens og på nuværende tidspunkt har sommerferie. - hvis det stadig er aktuelt for hende."

Sådan lød det i en Messenger-besked til JydskeVestkysten sent mandag aften. Og lige så rørt, som den 23-årige kvinde var blevet af at læse om Margrethe (Bjørnholt, red.), lige så rørt blev Margrethe, da hun hørte om tilbuddet:

-Hvor er det bare flot. Sørg for at sige hende tusinde tak, men mit barnebarn har nu et sabbatår, så nu kommer hun forbi. Men hils hende og sig hende tak.

Da JydskeVestkysten kontakter Sanne Piehl Mogensen for at spørge til, hvad der gjorde så stort indtryk på hende, er hun først lidt tilbageholdende, men svarer derpå ganske nøgternt:

-Det skal jo ikke handle om mig, det fjerner jo fokus fra problemet med ældre, der ikke får hjælp. Jeg tænkte bare, at jeg bor i Vojens, hun bor i Vojens, og jeg har lige nu sommerferie, så kunne jeg da sagtens hjælpe med den seng og opvaskemaskine. Det ville ikke tage lang tid. Jeg syntes, det var synd, at hun ikke kunne få hjælp, men jeg er glad for, at hun nu har fundet en løsning, siger Sanne, der læser til socialrådgiver i Aabenraa, ved siden af har hun job på et bosted på Vilstrupvej i Haderslev.

79-årige Margrethe Bjørnholt er også glad for, at hun har fundet en løsning, men hun håber, at hendes historie kan hjælpe andre ældre i samme situation.

- Det er ikke alle, der har kræfterne til at sige til eller fra.