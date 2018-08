Ung festival fyldtes med frække ord og billeder

HADERSLEV: Den sjette HUR festival fyldte damparken og lydtæppet over byen lørdag. Allerede det første band på scenen Øse Beats kunne skabe en fest med dans på plænen. Måske var det de frække tekster, som opfordrede til gang i gaden.

De blev i hvert fald postet nøgen hud på #hurf18, og de røg direkte op på storskærmen.

- Den er koblet op på Instagram. Men det kan censureres. Jeg tror, det var en numse, så det kan blive "sjovt" i løbet aftenen, forklarede hovedarrangør og formand for Haderslev Ungdomsråd Stefan Christensen.

Så det måtte han lige tage sig af.

- Men sangene er også frække, de bliver jo ikke censureret?

- Nej, det gør de ikke. Men der er mange derude, og det er jo ikke alle, som gider se på folks numser.

Men ellers glædede han sig over fremmødet.

- Det er blevet større, der er storskærm, der er en større lille scene. Vi regner med 500 gæster i år. Vi har lavet sikkerhedsplan for 800.

Sidste år trak festivalen kun nogle få hundrede, for der ramlede den sammen med Høtten.

Selv nogle pensionister havde fundet vej til ungdomsfestivalen. Det ældre ægtepar havde næsten drukket deres fadøl og var på vej væk igen. Og de ville ikke engang sige deres navne.

- Det ender bare med, at de unge mennesker (deres børnebørn, red.) finder ud af, at vi har været her. Så griner de deres røv i laser. Vi var på vej hjem på campingpladsen, så larmede det helt forfærdeligt, fortalte feriegæsterne fra Allerød.