-Jeg husker, da Erik Berg præsenterede mig, sagde han, at det var ikke blot fordi jeg havde været ihærdig, at de havde ansat mig, fortæller Lasse Ladefoged med smil i stemmen.

-Da jeg var færdig på jurastudiet, var der langt mellem stillingerne som advokatfuldmægtig i eller omkring Aarhus og København, men jeg ville have en stilling som advokatfuldmægtig, og derfor valgte jeg at ringe Jylland tyndt. Jeg begyndte i Skagen, og nåede på et tidspunkt til Berg Advokater, hvor jeg talte med Erik Berg. Efter få minutters samtale vidste jeg, at det var stedet, jeg ønskede at blive ansat, men jeg måtte ringe lidt videre, fordi der gik fire måneder inden vi fik kontrakten helt på plads, erindrer Lasse Ladefoged.

For at blive advokat, skal man være uddannet jurist , hvilket kræver fem års studier, derpå tre års ansættelse som advokatfuldmægtig hos en advokat, som medhjælper hos en statsadvokat eller som dommer- eller politifuldmægtig.Ud over ansættelsen som fuldmægtig skal man bestå advokatuddannelsen, som Advokatsamfundet udbyder. Den kræver 20 dages undervisning og afsluttes med en prøve. En advokat har møderet for landsret, når den pågældende har bestået en særskilt prøve i procedure. Prøven består i, at advokaten udfører to egnede retssager, der slutter med en mundtlig forhandling.

Forrest i Sønderjylland

Hans primære arbejdsområde er erhvervsret, herunder konkurser og rekonstruktioner, som ofte indebærer grumme skæbner for de involverede, men ifølge ham selv, hjælper han med at stifte langt flere firmaer end han lukker.

-Der er heldigvis et blomstrende erhvervsliv i Sønderjylland med erhvervsdrivende, der har brug for advokatbistand for at få begyndt på den rette måde, forklarer Lasse Ladefoged, der selv har gjort sig erfaringer som iværksætter:

- Inden jeg begyndte ved Berg Advokater, arbejdede jeg fire år som selvstændig, mens jeg studerede. Jeg har derfor prøvet både at sætte noget i søen og været med til at lukke det ned igen.

Med sine 34 år er han klart yngste mand hos Berg Advokater, som han nu har indgået partnerskab med. Firmaets ambition er at blive områdets største og erobre jagtmarker i hele Sønderjylland, og Lasse forventer også, at det skal være hans jagtmarker i mange år fremover:

-Om vi bliver størst ved organisk vækst eller ved fusioner ved vi endnu ikke, men vi har et mål, og det er et mål vi er enige om.

Berg Advokater sætter pris på at få den unge advokat som partner, og fejrer på fredag partnerskabet med en reception med en menu, der vil varme flere sønderjyske hjerter: helstegt pattegris, Fuglsangs nye økologiske øl, mens også vin til dem, der ikke har forstået øllets fuldkommenhed. Selv har den unge advokat for længst forstået værdien af en Fuglsang og fået med, at man her i landsdelen kommer langt med "mojn" og "glant".

- Men når man møder rigtige sønderjyder, er de som regel også meget overbærende, i dét de fornemmer, at man ikke er helt inde i de sønderjyske gloser, så taler de lidt langsommere, fortæller Lasse.

Han er endnu ikke flyttet til Vojens, han er kun nået til Vejle. Det er et kompromis, da hans hustru fortsat arbejder i Aarhus, så mødes de på midten. Parret har endnu ikke børn, men Lasse har en større familie at komme hjem til hver aften:

- I huset i Vejle bor også mine to yngre søskende med deres kærester, så det er en slags familiekollektiv, fortæller advokaten, der selv er vokset op på Læsø, hvor mange ferier fortsat holdes.

Og selv om den unge advokat har travlt bliver er der også plads til ferier:

- Jeg er så heldig, at arbejde sammen med advokater, der har været i faget i mange år, og det de siger er: Hvis der er noget, jeg fortryder, så er det, at jeg ikke brugte så meget tid sammen med familien. Så i vores partnerkontrakt står der, at man har pligt til at holde seks uger ferie. Det er et spørgsmål om prioriteter.