Ulrik fra Matador begyndte karrieren på Møllen

Skuespiller Jens Arentzen sendte torsdag aften et vigtigt budskab til de cirka 500 gæster ved Frivillighedsfest 2018. Det er vigtigt at lukke mennesker ind i sit liv, som af den ene eller anden grund har haft en ulykkelig barndom.

Skuespilleren Jens Arentzen er af mange kendt som den voksne Ulrik i tv-serien Matador.

Det var en figur, der gjorde ham landskendt på et tidspunkt, da han ellers var en menneskeligt meget usikker teaterskole-elev i Aarhus.

Det fortalte Jens Arentzen blandt meget andet om, da han torsdag holdt en timelang hæsblæsende festtale til Frivilligfest 2018 i Haderslev Idrætscenter.

Inden talen udvekslede han ungdomsminder med byrådsmedlemmet Bent Iversen, der i 1970'erne som militærnægter arbejdede på Teatret Møllen. På samme tid var en meget ung Jens Arentzen skuespiller på Møllen.

Jens Arentzen har både barn og børnebørn, der bor i Haderslev, så han kommer stadig i domkirkebyen, hvor han uden tvivl fik nye fans gennem sit foredrag.

Her berettede han om, hvordan det var at vokse op i en familie uden nærvær og kærtegn med en mor, der både var alkoholiker og psykisk syg, mens faderen var så presset af at skulle holde sammen på familien og samtidig passe sin karriere som afdelingschef i Datacentralen, at der ikke var tid nok til børnene.

Jens Arentzens budskab er, at det er vigtigt at lukke mennesker ind i sit liv og være noget for dem, der af den ene eller anden grund har haft en ulykkelig barndom. For ham selv var det skelsættende, da instruktøren Erik Balling kontaktede ham om at spille med i Matador. I dag underviser Jens Arentzen skuespillerelever og er samtidig frivillig mentor for socialt udsatte.