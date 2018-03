Uheld på Moltrupvej: Kvinde fløjet væk med helikopter

Haderslev: Tre biler var involveret i et uheld på Moltrupvej fredag eftermiddag klokken 15:25.

En 65-årig kvinde fra Tjæreborg kørte i nordgående retning på Moltrupvej, da hun af uvisse årsager kørte over i den modsatte vognbane og ramte en bil, der kørte i sydgående retning. Den bagvedkørende bil også kørende i nordgående retning blev herefter ramt, og bilerne påkørte også et stengærde. Den 65-årige kvinde kom til skade og blev fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital men er uden for livsfare. De to andre involverede bilister var en kvinde på 51 år og en kvinde på 26 år, begge fra Haderslev. Den 51-årige blev kørt til tjek på Aabenraa Sygehus.