Uforsikrede bilister får bødesmæk

VOJENS: En lovændring kommer nu til at koste uforsikrede bilejere og andre motoriserede trafikanter dyrt. En af de første syndere, som gik i fælden, var en lokal 36-årig mand. Han blev stoppet af politiet, da han mandag klokken 14.10 kom kørende i sin personbil på Rådhuscentret. Han havde ikke tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring Det koster en bøde på 1000 kroner.

Men fra 1. januar koster det dagbøder oveni - eller et såkaldt dagsgebyr. Og det er med tilbagevirkende kraft for de dage, hvor køretøjet ikke har været forsikret. Det koster 250 kroner om dagen. Det kan hurtigt løbe op. Men i dette tilfælde altså ikke længere end til 1. januar, altså maksimalt 14 dage. Det vil sige højest 3500 plus 1000 = 4500 kroner. Medmindre han ikke tegner en ansvarsforsikring med det samme.

Det er brancheforeningen DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) der skal stå for at opkræve de 250 kroner for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring fra lovens ikrafttrædelse. Dagsgebyret bliver pålagt ejeren, indtil køretøjet er afmeldt, nummerpladerne fjernet eller der er tegnet ansvarsforsikring.

Lovændringen blev vedtaget af Folketinget i maj sidste år. Den gang blev det vurderet, at der ikke var tegnet lovpligtige ansvarsforsikring på omkring 50.000 motorkøretøjer; biler motorcykler, knallerter med mere. Der var uforsikrede skader for 45 millioner kroner.

Udover bøderne kan politiet også "klippe" pladerne.