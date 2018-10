Udvalgsformand: Rerup er ynkelig og patetisk

Formanden for beskæftigelse- og integrationsudvalget, Jon Krongaard (DF), mener, at Mogens Rerup er gået over stregen ved at kritisere HK-medlemmernes valg af tillidsrepræsentant.

HADERSLEV: Det tilkommer ikke byrådspolitikere at have en holdning til, hvem en given medarbejdergruppe vælger at have som tillidsrepræsentant. Det mener Jon Krongaard (DF), der er formand for Haderslev Kommunes beskæftigelse- og integrationsudvalget, BIU.

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Enhedslistens Mogens Rerup, der også er medlem af BIU, i et læserbrev om indflydelse på kommunens budget, har skrevet, at han ikke har så ondt af HK'erne på Jobcenteret, da de har valgt en aktiv DF-folketingskandidat som deres tillidsrepræsentant.

- Som formand for udvalget synes jeg, at det er min rolle at sørge for, at udvalgsmedlemmerne opfører sig nogenlunde anstændigt indenfor det udvalgsarbejde de skal passe. Jeg synes, Mogens går lang ud over, hvad der sømmer sig for et udvalgsmedlem af BIU, og derfor reagerer jeg siger Jon Krongaard, og tilføjer:

- Jeg synes det er ynkeligt og patetisk af Mogens Rerup føler behov for at skamme HK'erne på jobcentret. Rerup er byrådsmedlem og repræsenterer 56.000 mennesker, han skal ikke have nogen holdning til, hvem medarbejderne vælger som tillidsrepræsentant. Og det har absolut intet at gøre med, at tillidsrepræsentanten skulle være aktiv DF'er. Jeg tror aldrig, jeg har mødt ham, jeg kan i hvert fald ikke sætte ansigt på ham.