Udvalgsformand: Der mangler børn og dermed syv millioner kroner

Forleden var meldingen, at der skal fyres ni lærere på skolerne i Haderslev Kommune. Det vakte undren, fordi skolerne netop er blevet stillet en større investering i udsigt for at kunne håndtere flere elever med specielle behov. En investering der skulle medføre nye stillinger.

HADERSLEV: Skolerne i Haderslev skal tilsammen spare syv millioner kroner, og det vil koste et vist antal stillinger på almenområdet. Forleden var der tale om ni stillinger, nu er tallet nede på lidt over syv. Besparelsen har vakt undren, fordi det er kun få uger siden, at udvalget for børn og familie besluttede at flytte midler fra specialområdet til almenområdet, samtidig med at der skulle investeres fem millioner kroner i år og 10 millioner kroner i 2020 med henblik på at kunne inkludere flere børn i almenområdet. Men underskuddet på syv millioner kroner skyldes en stærkt faldende børnetal, Henrik Rønnow (S), formand for udvalget for børn og familie: - I skoleåret 16/17 var der 5356 elver, i skoleåret 17/18 faldt tallet til 5303 elever, og så kom et stort fald til 5099 elever i skoleåret 18/19. Det koster nu, det er de små årgange vi mærker, og på et tidspunkt var vi jo også ude og afskedige 420 dagplejere. - Men hvordan kan det blive en overraskelse, man har jo kendt børnetallet længe? - Jeg forstår heller ikke, at der er nogen der kan opfatte det som en overraskelse, det blev jo fremlagt på budgetseminaret, siger udvalgsformanden med slet skjult hentydning til kritikken af de mulige fyringer.

Der er mange forkerte tal i luften, men så spørg os da. Alle os, der sidder i udvalget er formet af folkeskolen og vil den det bedste, men det er svært at trænge igennem. Henrik Rønnow

Må ikke fylde huller Henrik Rønnow forsikrer dog, at pengene til den ekstraordinære inklusionsindsats forbliver øremærkede til det, og de kommer ikke til at fylde hullet for de manglende syv millioner kroner. - Som en del af investeringsstrategien er det et krav til skolerne, at de skal fortælle udvalget, hvordan de vil bruge pengene, fordi vi vil sikre os, at de rent faktisk går til inklusionsdelen, siger Henrik Rønnow. Lærernes formand, Lars Pedersen, stor pris på, at pengene ikke får lov at fylde tomme huller, men han forstår ikke ikke rækkefølgen af udmeldingerne: - Lige nu sidder skolerne og forbereder jobopslag i forhold til inklusionsindsatsen, som også kaldes PLCmodellen, men hvorfor ikke vente med udmeldinger om fyringer på almendelen, indtil man havde set, hvilke behov og muligheder, der er og bliver på inklusionsområdet. Så kunne man have slået stillingerne op, og så ville man have haft et bredere felt at flytte rundt i, og så ville man kunne undgå varslinger om fyringer, uro og frygt blandt medarbejderne.

Pengene er der Henrik Rønnow mener ikke, det kunne gøres anderledes, han mener også, at debatten på blandt andet Facebook har bidraget til mere uro end nødvendigt. - Der er mange forkerte tal i luften, men så spørg os da i stedet. Alle os, der sidder i udvalget er formet af folkeskolen og vil den kun det bedste, men det er svært at trænge igennem, når det pludselig forlyder, at vi bruges 1175 kroner mindre pr. barn end sammenlignelige kommuner. Det er svært bare at sammenligne kommuner, fordi det handler også om, hvordan man har valgt at kontere, siger Rønnow, og giver et eksempel: - I forbindelse med sidste års budgetforlig blev der afsat to millioner kroner til Haderslev Musikskole. Ifølge aftalen skal musikskolen bruge midlerne på skoleområdet. Midlerne kommer således skolerne til gavn, men de er konteret på musikskolen. Midlerne tæller således ikke med indenfor skoleområdet. Dette er blot et eksempel på, at konteringen ikke altid følger indsatsen. Selvom der er en vis ligheden i konteringen kommunerne imellem, så er der forskel på, hvordan de enkelte kommuner så at sige gør regnskabet op. Det gør det desværre svært at sammenligne de enkelte kommuner.