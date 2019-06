HK'erne ved Haderslev Kommune er den gruppe, som bliver hårdest ramt ved stor sparerunde til 60 millioner kroner. Fællestillidskvinde er utilfreds med forløb.

Spareplanen på 60 millioner kroner giver rigtig mange HK-ansatte ved Haderslev Kommune ondt i maven. Det oplyser Kirsten Christiansen, der er fællestillidsrepræsentant for kommunens 420 HK-ansatte. De HK-ansatte er den gruppe, der bliver hårdest ramt af den store spareplan, som tirsdag eftermiddag blev offentliggjort. Godt 30 af de mere end 50 stillinger, som ser ud til at blive sparet væk, er ifølge Kirsten Christiansen HK-job. - Humøret er derfor ikke særlig godt, og der er rigtig stor frustration rundt omkring, fortæller fællestillidskvinden, der siden offentliggørelsen er blevet kimet ned og opsøgt af urolige kolleger. - De har svært ved at forstå, at der ved sparerunden sidste efterår blev sagt, at der skulle være færre kolleger, men at der ikke ville blive skåret på arbejdet. Nu kommer der så flere afskedigelser, og det presser mine kolleger yderligere.

Baggrund Henved 50 årsværk vil blive nedlagt og langt flere ansatte ramt, hvis alle dele af den borgerlige fællesgruppes sparekatalog bliver gennemført.Det viser en gennemgang af de 84 konkrete forslag med besparelser for sammenlagt 64,2 millioner kroner, som tirsdag blev sendt i offentlig høring frem til den 14. august.



Ud over de 50 årsværk er der udsigt til, at fem fleksjobbere, en række timelønnede samt medarbejdere på Bispen og i Haderslev Kommunes driftsafdeling bliver berørt som følge af besparelser på kultur- og fritidsområdet. Også medarbejdere i Kantineriet samt 33 ansatte på de beskyttede værksteder vil blive berørt af spareforslagene.

Signalværdi I forvejen mener HK-fællestillidskvinden, at der er mange pressede medarbejdere ved Haderslev Kommune. Hun peger på en redegørelse fra kommunens stresscoach, som blev præsenteret ved det seneste møde i Hoved-Med, der er samarbejdsorganisationen for kommunens ledelse og medarbejdere. Heraf fremgik det, at 119 medarbejdere fra 1. april 2018 til 31. december samme år blev henvist til stresscoachen, som i alt afholdt 334 samtaler. - Det, synes jeg, sender et signal om, at vi er pressede, siger Kirsten Christiansen, der peger på, at det ikke kun drejer sig om at spare stillinger: - Det handler om menneskelige skæbner, og i en presset situation som denne kommer det hele frem. For mine kolleger er det deres levebrød, som er i spil, siger Kirsten Cjhristiansen, der ikke har mange roser til overs for den måde, politikerne har grebet spareprocessen an på.

Hurtigere afklaring - Det er en meget lang proces. Det første sparekatalog kom frem i april, nu er dette så kommet, og inden det bliver effektueret, går juli, august, september og det meste af oktober, det er meget længe at vente, især når man tænker på, at det først bliver fuldt effektueret i 2020, fordi rigtig mange medarbejdere har over et halvt års opsigelse. Hvis man desuden har været der i mere end 17 år, får man tre måneders løn. - På den måde går tiden, og jeg kan kun frygte, at vi så ikke når i mål med besparelserne og måske skal til det igen næste år. Det skaber rigtig meget uro og forlænger usikkerheden, siger Kirsten Christiansen, der ikke lægger skjul på, at hun helst havde set, at det gik hurtigere. - Lige nu kommer folk og spørger, om de skal aflyse deres sommerferie, fordi de ikke ved, om de har et job til efteråret.